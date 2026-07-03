يامال يحرج الكبار ويحطم رقم مبابي





دخل النجم الإسباني الواعد لامين يامال تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر لاعب أوروبي يحقق الفوز في 10 مباريات كاملة ضمن البطولات الكبرى المتمثلة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي الخارق ليعزز مكانة جوهرة برشلونة والمنتخب الإسباني كظاهرة كروية فريدة من نوعها، حيث نجح في بلوغ هذا الرقم القياسي بعمر 18 عامًا و354 يومًا فقط، متفوقًا بفارق زمني شاسع يصل إلى خمس سنوات كاملة عن صاحب الرقم القياسي السابق، النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان قد وصل إلى انتصاره العاشر في البطولات الكبرى عند سن 23 عامًا و355 يومًا.

وتعكس الأرقام الدولية التي سجلها لامين يامال منذ ظهوره الأول الطفرة المذهلة التي أحدثها في خط هجوم "لاروخا"، إذ خاض الجناح الشاب 28 مباراة دولية رفقة المنتخب الإسباني الأول نجح خلالها في توقيع 7 أهداف، من بينها هدفه المونديالي الأول في شباك المنتخب السعودي خلال مرحلة المجموعات لنسخة كأس العالم 2026 الحالية، والتي جرت في مدينة أتلانتا الأمريكية وهو بعمر 18 عامًا و343 يومًا، ليدون اسمه كواحد من أصغر الهدافين تاريخيًا في المونديال متخطيًا الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ومقتربًا من زميله غافي.

ولم تقتصر مساهمات يامال مع الماتادور على حاسة التهديف المباشر بل امتدت لتشمل صناعة اللعب، حيث قدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه منذ ظهوره الدولي الأول في سبتمبر من عام 2023 أمام جورجيا، ليتوج هذا العطاء الاستثنائي بقيادة بلاده لإحراز لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بألمانيا ونيل جائزة أفضل لاعب شاب في تلك البطولة، وصولاً إلى تثبيت أقدامه كعنصر تكتيكي رئيسي لا يمس في تشكيلة المدير الفني لويس دي لا فيوينت التي تواصل عروضها القوية في الأدوار الإقصائية الحالية لمونديال 2026 بهدف معانقة الذهب العالمي.

لامين يامال أمام النمسا:

• رجل المباراة

• صنع فرصتين محققتين

• سدد 6 مرات

• لمس الكرة 60 مرة

• أكمل 5 مراوغات ناجحة

• 22 انطلاقة بالكرة

• فاز بـ5 التحامات

• استعاد الكرة 5 مرات