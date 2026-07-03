مدينة أمريكية تفرض حظر تجول قبل مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر

قررت مدينة بروكتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية، التي تضم إحدى أكبر جاليات الرأس الأخضر في الولايات المتحدة، فرض حظر تجول ليلي قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر مع الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2026، صباح السبت، بعدما أفادت الشرطة بأن احتفالات ما بعد المباراة الأخيرة شهدت حوادث إطلاق نار وطعن وأعمال عنف أخرى، ما دفع مسؤولي المدينة إلى طلب مساعدة الحرس الوطني.

وأعلن مويسيس رودريجيز، عمدة مدينة بروكتون، ما وصفه بـ"حظر تجول أمني مؤقت" في ضاحية بوسطن خلال مؤتمر صحفي، ومن المقرر أن يواجه منتخب الرأس الأخضر، الدولة الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، والتي تأهلت إلى كأس العالم للمرة الأولى هذا العام، منتخب الأرجنتين يوم الجمعة في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وقال رودريجيز: "يهدف حظر التجول إلى حماية السلامة العامة، والحد من النشاط الإجرامي المرتبط باحتفالات ما بعد المباراة، وتمكين الشرطة والإطفاء وفرق الطوارئ من الحفاظ على النظام والاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية".

وسيبدأ حظر التجول من الساعة العاشرة مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة صباح السبت، بالتوقيت المحلي، في بعض مناطق بروكتون، حيث احتشد الآلاف بعد مباريات منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم، وتدفقوا إلى شوارع وسط المدينة، وهم يلوحون بالأعلام ويرقصون ويحتفلون حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتعد بروكتون موطنًا لإحدى أكبر جاليات الرأس الأخضر في الولايات المتحدة، إذ يشكل مواطنو الرأس الأخضر ما يقرب من خمس سكانها، وغالبًا ما يشار إلى هذه الجالية باسم "الجزيرة الحادية عشرة" للرأس الأخضر.