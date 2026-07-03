حسام حسن يثير الشكوك حول مشاركة صلاح أمام أستراليا

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الشكوك بشأن مشاركة قائد الفريق محمد صلاح في مواجهة أستراليا، المقررة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بعدما أكد أنه لن يخاطر بإشراكه قبل التأكد من جاهزيته الكاملة.

وقال حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة دالاس الأمريكية، إنه فوجئ بشعور صلاح بالإجهاد خلال مباراة إيران، وهو ما دفع اللاعب لطلب التغيير، موضحًا أن قائد المنتخب بدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا مع الجهاز الطبي، قبل أن ينتظم تدريجيًا في التدريبات.

وأضاف مدرب منتخب مصر أنه لن يجازف بالدفع بصلاح إلا إذا شعر بأنه جاهز للمشاركة، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته أساسيًا لم يُحسم بعد، لكنه أكد أن اللاعب سيكون حاضرًا مع الفريق بصورة كبيرة.

وأوضح حسن أن صلاح شارك في تدريبات اليومين الماضيين، لكنه لم يُكمل سوى أقل من حصة تدريبية كاملة، مؤكدًا أن قائد المنتخب يملك رغبة كبيرة في التواجد إلى جانب زملائه، ويتمتع بحالة معنوية مرتفعة.

وشارك محمد صلاح في المران الجماعي بشكل طبيعي، لكنه ظهر واضعًا كمادة ثلجية أسفل الفخذ الأيسر، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة إيران التي انتهت بالتعادل 1-1، وغادر الملعب في الدقيقة 57.

وأشار طبيب منتخب مصر إلى أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت تعرضه لشد في العضلات الخلفية، بعد الإصابة التي لحقت به أمام إيران.

ولعب صلاح دورًا كبيرًا في تحقيق منتخب مصر أول انتصار له في نهائيات كأس العالم، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، كما يعد ثاني هدافي المنتخب عبر التاريخ برصيد 66 هدفًا في 117 مباراة دولية، خلف مدربه الحالي حسام حسن، ويظل أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفراعنة.

وأكد إمام عاشور، صاحب هدف مصر في التعادل مع بلجيكا 1-1، جاهزية صلاح، وقال في تصريحات للصحفيين: "كلنا جاهزون والقائد جاهز أيضًا".

وأشاد حسام حسن بالدور الذي يقدمه صلاح، مؤكدًا أنه من أهم اللاعبين داخل الفريق من الناحيتين الفنية والمعنوية، بعدما فرض اسمه على الساحة العالمية واستحق المكانة التي وصل إليها.

وأضاف مدرب منتخب مصر أنه سعيد بما يقدمه صلاح معه، مشيرًا إلى أنه نجح في توظيفه بصورة مختلفة، وهو ما منحه تنوعًا أكبر داخل الملعب وزاد من خطورته الهجومية مقارنة بما كان يقدمه مع ليفربول.

وأكد حسن أن منتخب مصر يسعى إلى إسعاد الجماهير المصرية، إلى جانب جماهير القارة الإفريقية والعالم العربي، خلال مشواره في البطولة.

وكشف مدرب المنتخب أن لاعب الوسط مهند لاشين سيغيب عن مواجهة أستراليا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام إيران، مشيرًا إلى أن غيابه يمثل خسارة للفريق، شأنه شأن أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم اللذين يواصلان الغياب بسبب الإصابة.

وأوضح حسن أنه كان يتمنى وجود اللاعبين الثلاثة، لكنه شدد على أن مدرب منتخب مصر لا يجب أن ينشغل بالسلبيات، مؤكدًا ثقته الكاملة في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض الغيابات.

وتحدث مدرب منتخب مصر عن مواجهة أستراليا، موضحًا أن أي منتخب مطالب بالتعامل مع نقاط القوة والضعف لدى منافسه، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخبات الإفريقية اعتادوا مواجهة منتخبات تمتلك قدرات بدنية مثل نيوزيلندا وإيران وبلجيكا، وهو ما ساعد فريقه على التعامل مع هذه المواجهات.

وأضاف أن مواجهة الكرات الطويلة والعالية لا تعتمد على القوة البدنية فقط، وإنما تحتاج إلى توازن داخل الملعب وتنظيم جيد للتعامل مع هذا الأسلوب.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يفكر فيما قد يحدث بعد دور الـ 32، موضحًا أن تركيزه بالكامل ينصب على مواجهة أستراليا فقط.