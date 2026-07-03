مشادة في مقر منتخب مصر.. إبراهيم حسن يتدخل بين طفل وأفراد الأمن

شهد مقر إقامة بعثة منتخب مصر حالة من التوتر، بعد اندلاع مشادة بين مدير المنتخب إبراهيم حسن وعدد من أفراد الأمن، على خلفية واقعة متداولة تتعلق بطريقة التعامل مع طفل حاول الاقتراب من لاعبي المنتخب المصري لالتقاط صورة تذكارية.

وبحسب روايات من موقع الحدث، تمكن الطفل من تجاوز الحاجز الأمني والوصول إلى محيط بعثة المنتخب، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لإبعاده، وسط اتهامات باستخدام العنف في التعامل معه، الأمر الذي أثار غضب إبراهيم حسن.

وأظهرت صور من موقع الحادث تجمعاً لعدد من أفراد بعثة المنتخب ورجال الأمن، فيما بدا أن إبراهيم حسن دخل في نقاش حاد مع أحد عناصر الأمن، وسط محاولات من الحاضرين لاحتواء الموقف ومنع تطوره إلى اشتباك.

وتشير المصادر إلى أن المشادة كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل الموجودون لإنهاء الأزمة وإعادة الهدوء داخل الفندق.

ولم يصدر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي تعليق رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم أو بعثة المنتخب بشأن ملابسات الواقعة، فيما أثار الموقف تعاطفاً مع الطفل الذي تفاجأ بما حدث وفي نفس الوقت إشادة بتصرف الكابتن إبراهيم حسن.