البرازيلي باكيتا يغيب عن مواجهة النرويج

يغيب لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا عن مواجهة النرويج في دور الـ 16 من كأس العالم الأحد، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وأضاف المصدر أنه من غير المتوقع أن يشارك باكيتا مجددا في العرس الكروي العالمي ما لم يتأهل «سيليساو» إلى المباراة النهائية في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرزي.



وتعرض باكيتا الذي يلعب أساسياً إلى جانب كازيميرو وبرونو غيمارايس في خط الوسط، للإصابة خلال فوز البرازيل المثير على اليابان 2-1 في هيوستن.

ويخضع باكيتا لعلاج مكثف منذ ذلك الحين، وهو الغائب الوحيد المؤكد عن تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة النرويج بقيادة المهاجم إرلينغ هالاند نهاية هذا الأسبوع.

ويمكن لأنشيلوتي أن يختار بديلاً مناسبا، وهو دانيلو سانتوس، أو أن يغير تشكيلته لإشراك لاعب أكثر ميلا للهجوم، مثل إندريك أو غابريال مارتينيلي.



من جهة أخرى، استأنف رافينيا التمارين الفردية بعيداً عن الفريق الأساسي، بعد غيابه عن الملاعب منذ إصابته في الفخذ خلال مباراة البرازيل الثانية ضد هايتي في دور المجموعات. وأفاد المصدر أنه بناء على مدى تحسن حالة مهاجم برشلونة الإسباني حتى الأحد، قد يُضمّ إلى قائمة البدلاء إذا لزم الأمر.



