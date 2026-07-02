5 ساعات في السجن لمؤثر يقتحم مباراة في المونديال



كشف المؤثر الأمريكي جوشوا كرافتشينكو، الذي اقتحم محيط أرضية الملعب خلال مباراة بلجيكا والسنغال في كأس العالم 2026 بمدينة سياتل، أنه أمضى خمس ساعات رهن الاحتجاز بعد الواقعة التي تسببت في إيقاف المباراة مؤقتاً.

وتصدر كرافتشينكو، الذي يتابعه أكثر من 150 ألف شخص على منصة إنستغرام، عناوين الأخبار بعدما حاول مع ثلاثة من أصدقائه تجاوز الحواجز الأمنية والوصول إلى أرض الملعب، وبينما نجح بعض أفراد المجموعة في دخول المستطيل الأخضر، تمكن رجال الأمن من إيقافه قبل وصوله إلى أرضية الملعب، ليتم اقتياده خارج الاستاد.



وأظهرت لقطات مصورة أفراد الأمن وهم يطاردون المتسللين، قبل السيطرة عليهم وإنهاء الفوضى التي تسببت في توقف اللقاء لعدة دقائق.

ونشر كرافتشينكو لاحقاً صورة له أثناء اقتياده من قبل قوات الأمن، وعلق عليها قائلاً: «مباشرة إلى السجن لمدة خمس ساعات»، في إشارة إلى الفترة التي قضاها رهن الاحتجاز عقب الحادثة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المجموعة قد تواجه أيضاً عقوبات إضافية، من بينها حظر طويل الأمد من حضور مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إضافة إلى احتمال منعهم من دخول ملعب لومين فيلد مستقبلاً، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن.



وكان أفراد المجموعة يرتدون قمصان منتخب بلجيكا، رغم أنهم أمريكيون، فيما أظهرت مقاطع فيديو نشروها قبل المباراة حماسهم لحضور اللقاء. كما لفت الانتباه أن اثنين منهم ارتديا قمصاناً تحمل دعاية لإحدى شركات المراهنات، ما أثار تساؤلات حول الدافع الحقيقي وراء عملية الاقتحام.



ويعد كرافتشينكو من الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حقق شهرة واسعة قبل سنوات عبر منصة «فاين»، إثر انتشار مقطع فيديو تجاوزت مشاهداته 42 مليون مرة.



ومن المفارقات أن المتسللين لم يتمكنوا من مشاهدة واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، إذ قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين إلى فوز مثير بعد وقت إضافي، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث يلتقي منتخب الولايات المتحدة في مواجهة تقام أيضاً بمدينة سياتل.