بلجيكا و«الريمونتادا المجنونة».. نسخت بالكربون ما فعلته باليابان 2018 مع السنغال 2026



بدد منتخب بلجيكا أحلام منتخب السنغال في التأهل إلى دور الـ 16 لمونديال 2026 بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 3 -2 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في تلك المباراة قدمت بلجيكا ملحمة أسطورية أمام السنغال بعدما كانت على وشك مغادرة البطولة، حيث بقيت قبل 4 دقائق فقط من نهاية المباراة متأخرة 0-2 فإذا بها تقلب الطاولة في مشهد درامي سيظل عالقاً في أذهان كرة القدم.



بتلك النتيجة أصبح منتخب بلجيكا صاحب أكثر «الريمونتادات» جنوناً في كأس العالم، إذ كرر نفس سيناريو لقاء السنغال 2026 أمام منتخب اليابان في ثمن نهائي نسخة 2018 عندما عاد من التأخر 0-2 لفوز درامي بثلاثية.



كما كرّست بلجيكا تفوقها على المنتخبات الأفريقية؛ ففي أول مواجهة تاريخية رسمية تجمعها بـ«أسود التيرانجا»، استطاعت حرمانهم من فوز كان في المتناول حتى الدقيقة 85. وعزز المهاجم روميلو لوكاكو صدارته التاريخية كأفضل هداف لبلجيكا في تاريخ كؤوس العالم، بعد أن سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86 وأحيا آمال العودة. وحطم يوري تيليمانس صاحب هدف الفوز الرقم القياسي التاريخي الذي ظل صامداً لمدة 20 عاماً باسم النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو؛ حيث كان هدفه ضد ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2006 مسجلاً في الدقيقة 120، إذ سجل هدفه في الدقيقة 120+5.



بعد تخطي عقبة السنغال، حجز منتخب بلجيكا مقعده في الدور الـ 16 للمونديال ليواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الدور ذاته في الـ 7 من يوليو الجاري.