باب غايي يحدد شروطه للاستمرار مع منتخب السنغال



​قال باب غايي لاعب خط وسط ‌السنغال ​إنه لن ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، وذلك بعد خروج فريقه من كأس العالم لكرة ⁠القدم الأربعاء.



وفرطت السنغال في تقدمها بهدفين أمام بلجيكا، قبل أن تخسر 3-2 في الوقت الإضافي ‌من مباراة دور 32. وكتب باب غايي (27 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي «سأعود ‌لأتحدث إليكم قليلاً عن الإقصاء. لكنني أعلن اليوم ‌أنه طالما بقي الجهاز الفني ‌الحالي في منصبه، ‌فسأبتعد عن المنتخب الوطني».



وبدا أن السنغال في ​طريقها للتقدم ‌إلى دور ​16، بعد أن ⁠وضعها حبيب ديارا وإسماعيلا سار في المقدمة.



واستبدل باب غايي ، الذي سجل هدفين في ​البطولة، ⁠بعد ⁠مرور قرابة ساعة من زمن اللقاء، بعد أن قرر المدرب بابي تياو ⁠الدفع بلامين كمارا بدلاً منه، في محاولة من السنغال للحفاظ على تقدمها.



لكن بلجيكا سجلت هدفين في آخر أربع دقائق عن طريق ‌روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس لتدرك التعادل، وتدفع المباراة إلى ​الوقت الإضافي.



وأكملت بلجيكا عودتها عندما سجل تيليمانس ركلة جزاء ارتكبها البديل كمارا، واحتسبت بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو ​المساعد.