كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم وغداً والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026 بإقامة 3 مواجهات قوية ضمن الدور 32 ،حيث تلتقي إسبانيا والنمسا، والبرتغال وكرواتيا، فيما تواجه الجزائر سويسرا.

وفيما يلي جدول مباريات يومي الخميس والجمعة:

إسبانيا والنمسا

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: beIN Max 1 وbeIN Max 3

البرتغال وكرواتيا

الساعة 3:00 صباح الجمعة بتوقيت الإمارات، 2:00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4

الجزائر × سويسرا

07:00 صباح الجمعة بتوقيت الإمارات، 8:00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة beIN Sports MAX 1 و beIN 4K HDR