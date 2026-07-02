ردة فعل مدرب الكونغو الديمقراطية بعد سماع خبر وفاة والده خلال المؤتمر الصحافي (فيديو)

تلقى مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيباستيان ديسابر، نبأ وفاة والده خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خسارة فريقه أمام إنجلترا 2-1، الخميس، في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وكان المدرب الفرنسي (49 عاماً) يتحدث إلى وسائل الإعلام عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في البطولة، بعدما قلبت إنجلترا تأخرها إلى فوز بفضل هدفين متأخرين سجلهما هاري كين، لتحجز مقعدها في ثمن النهائي.

وخلال المؤتمر، قاطع المسؤول الإعلامي لمنتخب الكونغو الديمقراطية الحديث لإبلاغ ديسابر بالخبر أمام الحضور، قائلاً: «نود إبلاغكم بأن المدرب فقد والده. نتقدم إليه بخالص التعازي».

وبدا ديسابر مصدوماً وهو يلتفت إلى المسؤول الإعلامي، قبل أن يكتفي بقول: «شكراً»، ثم يغادر قاعة المؤتمر.

وجاءت المأساة لتختتم مشاركة تاريخية لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً بقيادة ديسابر.

وخلال البطولة، حقق المنتخب عدة إنجازات غير مسبوقة، بينها تسجيل أول أهدافه في كأس العالم، وتحقيق أول انتصار، وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

وعن المباراة، قال ديسابر: «نشعر بخيبة أمل لأننا آمنا بقدرتنا على تحقيق النتيجة. قدمنا مباراة جيدة، لكننا استقبلنا هدفين في اللحظات الأخيرة، وتمكن أحد أفضل اللاعبين في العالم من التسجيل مرتين. إنه أمر مؤسف».

وأضاف: «يجب تهنئة اللاعبين على ما قدموه. لقد اكتسبوا خبرة كبيرة من مواجهة منتخبات بهذا المستوى».