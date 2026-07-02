أمريكا تعبر البوسنة والهرسك وتضرب موعداً مع بلجيكا في ثمن نهائي المونديال

تأهل منتخب الولايات المتحدة إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب البوسنة والهرسك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد سان فرانسيسكو باي إيريا ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل المنتخب الأمريكي مشواره المميز في البطولة.

وضرب المنتخب الأمريكي موعداً مع نظيره البلجيكي في مواجهة مرتقبة تقام عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات، بعدما واصل عروضه القوية في البطولة، إذ أكد جاهزيته للمنافسة على الأدوار المتقدمة، بعد تحقيقه انتصارين في دور المجموعات على باراغواي وأستراليا، قبل أن يخسر أمام تركيا بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات.

وفي المقابل، أنهى منتخب البوسنة والهرسك مشاركته المونديالية الثانية في تاريخه، بعدما نجح في بلوغ النهائيات عبر الملحق الأوروبي بإقصاء إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، ثم جمع أربع نقاط في دور المجموعات، بتعادله مع كندا، وخسارته أمام سويسرا، وفوزه على قطر، ليتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، قبل أن تتوقف مغامرته عند دور الـ32، بعدما كان قد ودع البطولة من دور المجموعات في ظهوره الأول عام 2014.

أفضلية أمريكية

فرض المنتخب الأمريكي سيطرته على مجريات الشوط الأول، وبدأ المباراة بضغط هجومي مكثف في الدقائق الأولى، في حين كاد المنتخب البوسني أن يباغت أصحاب الأرض في الدقيقة 10، عندما أطلق إيرمدين ديميروفيتش تسديدة قوية تصدى لها الحارس مات فريز ببراعة إثر تمريرة من إدين دجيكو.

وواصل الأمريكيون محاولاتهم الهجومية بقيادة كريستيان بوليسيتش وفلورين بالوغون، الذي أهدر أكثر من فرصة محققة، أبرزها تسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 15، قبل أن يهدر فرصة جديدة في الدقيقة 42 بعد عرضية متقنة من مالك تيلمان.

وجاءت لحظة الحسم قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما استغل فلورين بالوغون كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45، ليسددها بقدمه اليسرى داخل الشباك، مسجلاً الهدف الأول.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، وواصل المنتخب الأمريكي ضغطه الهجومي، وكان بالوغون قريباً من مضاعفة النتيجة، إلا أن تسديدته ارتدت من العارضة إلى خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الولايات المتحدة بهدف دون رد.

هدف وطرد

دخل المنتخب الأمريكي الشوط الثاني محافظاً على أفضليته، وواصل ضغطه الهجومي بحثاً عن تعزيز تقدمه، بينما حاول منتخب البوسنة والهرسك العودة إلى المباراة بإجراء ثلاثة تبديلات مبكرة لتنشيط الأداء.

وبعد بداية هادئة نسبياً، كثف المنتخب البوسني محاولاته الهجومية، إلا أن فرصه افتقدت الفاعلية، إذ مرت تسديدة نيكولا كاتيتش بجوار المرمى في الدقيقة 56، قبل أن يتألق الحارس الأمريكي مات فريز في التصدي لمحاولتين خطيرتين، الأولى أمام إيرمدين ديميروفيتش في الدقيقة 66، والثانية أمام إسمير بايراكتاريفيتش بعد دقيقتين، ليحافظ على نظافة شباكه.

وشهدت الدقيقة 61 نقطة تحول مهمة في اللقاء، بعدما تعرض فلورين بالوغون وتاريك موهاريموفيتش للإصابة إثر التحام قوي، ليحتسب الحكم خطأ على المهاجم الأمريكي، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر في الدقيقة 63 رفع العقوبة من بطاقة صفراء إلى بطاقة حمراء مباشرة لبالوغون، ليكمل المنتخب الأمريكي المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، لم يتراجع المنتخب الأمريكي، بل واصل تهديده للمرمى، فيما اصطدمت عدة محاولات للمنتخب البوسني بدفاع منظم، أبرزها تسديدتا كريم ألاجبيغوفيتش وأمار ديديتش، اللتان تم إبعادهما قبل الوصول إلى المرمى.

وفي الدقيقة 80، ارتكب ستييبان راديلييتش مخالفة على سيرجينيو ديست بالقرب من منطقة الجزاء، ليحصل مدافع البوسنة على بطاقة صفراء، ومن الركلة الحرة المباشرة نفذ مالك تيلمان كرة رائعة بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية العليا اليسرى للمرمى، مسجلاً الهدف الثاني للولايات المتحدة.

ومنح الهدف أصحاب الأرض أفضلية مريحة في الدقائق الأخيرة، ليحافظ المنتخب الأمريكي على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققاً فوزاً مستحقاً، رغم لعبه أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويضرب موعداً مع المنتخب البلجيكي.