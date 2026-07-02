ذكرى ديوغو جوتا ترافق البرتغال في مواجهة كرواتيا

تخوض البرتغال مواجهتها أمام كرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 وسط أجواء عاطفية، إذ تتزامن المباراة مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة ديوغو جوتا، مهاجم المنتخب البرتغالي ونادي ليفربول، في وقت يؤكد فيه اللاعبون أن تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة يمثلان دافعًا إضافيًا لإحياء ذكرى زميلهم الراحل.

وتقام المباراة في تورونتو فجر الجمعة بتوقيت الإمارات، وهو اليوم الذي يصادف مرور عام على وفاة جوتا، الذي رحل عن عمر 28 عامًا مع شقيقه أندريه سيلفا إثر حادث سيارة في شمال غرب إسبانيا بعدما انحرفت سيارتهما عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

وحرص المنتخب البرتغالي منذ بداية البطولة على إبقاء ذكرى جوتا حاضرة داخل المعسكر، إذ وصفه المدرب روبرتو مارتينيز بأنه «النور الذي يضيء لنا الطريق»، كما منحه صفة العضو الفخري في قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم.

وارتدى لاعب الوسط روبن نيفيز القميص رقم 21 الذي كان يحمله جوتا مع منتخب البرتغال، بينما قدم رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو للاعبين أساور تحمل اسم اللاعب الراحل، ضمن مبادرات تخليد ذكراه خلال مشوار المنتخب في البطولة.

وشهدت المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام الكونغو الديمقراطية حضور والدي جوتا، إيزابيل وجواكيم سيلفا، اللذين تأثرا خلال مراسم التكريم التي سبقت انطلاق اللقاء.

وأكد المدافع فيتينيا أن حلول الذكرى السنوية الأولى لرحيل جوتا يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا قبل مواجهة كرواتيا، قائلاً: «لدينا كل الدوافع للفوز، من أجل عائلاتنا، ومن أجل ديوغو جوتا، ومن أجل البرتغال بأكملها».