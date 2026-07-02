رقم قياسي.. مباراة مصر وإيران الأعلى مشاهدة في مونديال 2026

حققت مباراة مصر وإيران رقمًا قياسيًا في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبحت الأعلى مشاهدة منذ انطلاق البطولة، إذ تابعها 107.4 مليون مشاهد عبر شبكة «beIN Sports» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأعلن «فيفا» عبر منصته الإعلامية الرسمية أن مواجهة مصر وإيران سجلت أكبر جمهور تلفزيوني مباشر لأي مباراة في كأس العالم 2026 حتى الآن داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما بلغ عدد المشاهدين 107.4 مليون، موضحًا أن هذه البيانات أولية تخص المشاهدة في الليلة نفسها، على أن تُعلن الأرقام النهائية المجمعة عقب انتهاء البطولة.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي منحت منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، مستفيدًا أيضًا من فوز بلجيكا على نيوزيلندا بنتيجة 5-1، ليتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بفارق الأهداف، بينما حل المنتخب المصري ثانيًا.

وأكد الاتحاد الدولي أن الإثارة التي شهدتها المباراة حتى لحظاتها الأخيرة أسهمت في تحقيق هذا الرقم، لتصبح المباراة الأكثر متابعة في البطولة حتى الآن على مستوى المنطقة، وتمنح شبكة «beIN Sports» أعلى نسبة مشاهدة مباشرة لمباراة في مونديال 2026.

وأشار «فيفا» إلى أن هذا الإنجاز يؤكد حجم الاهتمام الجماهيري الكبير ببطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة مع التأهل التاريخي لمنتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

ويستعد المنتخب المصري لمواصلة مشواره في البطولة عندما يواجه منتخب أستراليا في دور الـ 32، سعيًا لبلوغ دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه.