"34" لمسة وفاء من إسماعيل صيباري لعبد الحق نوري

قرر لاعب خط الوسط الجديد لنادي بايرن ميونخ، إسماعيل صيباري، اختيار القميص رقم 34 لارتدائه خلال موسم 2026-2027، وذلك في لفتة وفاء وتكريم مؤثرة لصديقه عبد الحق نوري.

وكان نوري، الذي ارتدى القميص رقم 34 خلال فترة لعبه مع نادي أياكس، قد تعرض لاضطراب في ضربات القلب على أرض الملعب في عام 2017، مما أسفر عن إصابته بتلف شديد ودائم في الدماغ.

وفي معرض توضيحه لسبب اختياره، صرح صيباري بأنه يرغب في إظهار دعمه لنوري، مشيراً إلى أنه على الرغم من نجاة صديقه، إلا أنه أصبح غير قادر على الحركة دون مساعدة منذ ذلك الحادث المأساوي.

وبحصوله على رقم القميص الأخير الذي ارتداه نوري، ينضم صيباري إلى قائمة من اللاعبين في مختلف أنحاء أوروبا الذين بادروا بتكريم الموهبة السابقة لنادي أياكس.