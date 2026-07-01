لاعب الرأس الأخضر يرفض تبديل قميصه مع ميسي



أكد سيدني لوبيز كابرال، نجم منتخب الرأس الأخضر، أن مواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، تمثل محطة تاريخية لمنتخب بلاده، مشدداً على أن الفريق سيدخل اللقاء بثقة كبيرة، بعد مشواره اللافت في دور المجموعات، والذي شهد تعادلين أمام إسبانيا وأوروغواي قاداه إلى التأهل للأدوار الإقصائية.



وقال كابرال، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، إن منتخب الرأس الأخضر يستعد جيداً للمباراة، مضيفاً: «ستكون مواجهة صعبة ومثيرة، لكننا سنكون جاهزين لها».

وأوضح أن الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده لم يكن وليد الصدفة، قائلاً: «لا يوجد سر وراء ما قدمناه، نحن ببساطة عائلة واحدة، نفعل كل شيء معاً، ونمتلك علاقة رائعة وانسجاماً كبيراً داخل الفريق».



وأشار إلى أن التعادل أمام إسبانيا منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وقال: «كان شعوراً لا يوصف، ودخلنا المباراة من دون توتر، وركزنا فقط على أنفسنا، وعلى تنفيذ خطتنا، وبعد النهاية احتفلنا بما حققناه». وأشاد كابرال بنجم المنتخب الإسباني لامين يامال، مؤكداً أنه «أفضل جناح في العالم حالياً»، وأن مواجهته كانت شرفاً كبيراً بالنسبة إليه.



وعن إمكانية تبادل القمصان بعد مباراة الأرجنتين، فاجأ كابرال الجميع باستبعاد اسم ليونيل ميسي، قائلاً: «لن أبادل قميصي مع ميسي، سأبادله مع نيكولاس أوتاميندي، لأنه كان زميلي في بنفيكا حتى هذا الموسم».



ورغم اعترافه بأن مواجهة ميسي تمثل شرفاً لأي لاعب، شدد كابرال على أن منتخب الأرجنتين لا يعتمد على قائده فقط، موضحاً: «نحن لا نركز على ميسي وحده، فالأرجنتين تضم العديد من اللاعبين المميزين، لكن بالطبع يجب أن نكون حذرين معه، وأن نجد الطريقة المناسبة لإيقافه».



وأضاف أن الأجواء في الرأس الأخضر تعكس حجم الإنجاز الذي حققه المنتخب، قائلاً: «الجميع في غاية السعادة، والدعم الذي نتلقاه من الجماهير كبير جداً».

كما تحدث عن زميله فوزينها، الذي حظي بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تألقه في البطولة، وقال: «أنا سعيد جداً من أجله، إذ قدم مباراة رائعة أمام إسبانيا، وما حدث له على إنستغرام بعد ذلك كان مذهلاً».



وفي ختام حديثه، أكد كابرال إعجابه بعدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني، وفي مقدمهم ليونيل ميسي، ونيكولاس أوتاميندي، ولاوتارو مارتينيز، وإنزو فرنانديز، إضافة إلى جوليان ألفاريز، الذي وصفه بالمهاجم الخطير، مشيراً إلى أن المنتخب الأرجنتيني يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، ولكل منهم إمكاناته الخاصة.