هالاند يستعد للبرازيل بزي رعاة البقر



استغل النجم النرويجي إرلينج هالاند، فترة الراحة بين مباريات كأس العالم 2026، ليعيش أجواء ولاية تكساس الأمريكية، حيث قام بجولة تسوق في قلب الولاية، اشترى خلالها قبعة وأحذية رعاة البقر، استعداداً بطريقته الخاصة للمواجهة المرتقبة أمام البرازيل في دور الـ 16.



ووثق مهاجم النرويج رحلته عبر خاصية «ستوري» على تطبيق سناب شات، حيث ظهر مرتدياً الزي التقليدي لرعاة البقر، وقال بلهجة أمريكية جنوبية مازحاً: «كيف الحال يا جماعة؟»، كما ارتدى قميصاً رمادياً كتب عليه عبارة: «يمكنكم جميعاً تقبيل دالاس خاصتي».



ويستعد هالاند «25 عاماً»، الذي سجل خمسة أهداف في البطولة حتى الآن، لقيادة منتخب بلاده أمام البرازيل يوم الأحد، في مواجهة قوية، سيجد خلالها نفسه في مواجهة نجوم «السيليساو»، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وماثيوس كونيا، بينما تطمح النرويج إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.



وتنتظر المنتخب البرازيلي مهمة صعبة للحفاظ على سجله التاريخي، إذ يعود آخر إخفاق له في بلوغ ربع نهائي كأس العالم إلى نسخة 1990، بينما احتاج فريق المدرب كارلو أنشيلوتي إلى هدف قاتل في الدقيقة 96، من البديل غابرييل مارتينيلي لتجاوز اليابان في دور الـ 32.



في المقابل، شقت النرويج طريقها إلى دور الـ 16 بفوزها على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، وكان هالاند صاحب هدف الانتصار في الدقيقة 86، بعدما أنهى الهجمة بلمسة المهاجمين المعتادة.

وسجل هالاند رقماً لافتاً، بعدما احتاج إلى 86 دقيقة فقط، لتسجيل أول أهدافه في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، مقارنة مع ليونيل ميسي، الذي احتاج إلى خمس مباريات إقصائية لتحقيق ذلك، فيما لم ينجح كريستيانو رونالدو في التسجيل خلال ست مباريات في الأدوار الإقصائية للمونديال.



وبعيداً عن أجواء المنافسة، واصل هالاند إظهار جانبه المرح، إذ ظهر مؤخراً في فقرة مع الإعلامي جيمس كوردن، وحاول إقناع إحدى السيدات بأنه مجرد صانع محتوى نرويجي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استمتع بالتجول في شوارع نيويورك، دون أن يحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي يلقاه عادة في مدينة مانشستر.