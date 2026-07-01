كأس العالم يشعل القيمة السوقية للمواهب الشابة



تعد نهائيات كأس العالم منصة استثنائية لإعادة رسم خريطة سوق الانتقالات، حيث يؤدي التألق على أكبر مسرح كروي في العالم إلى ارتفاعات سريعة في القيمة السوقية للاعبين الشباب، ويحول المواهب الواعدة إلى أهداف رئيسية لكبرى الأندية الأوروبية.



ووفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم اللاعبين وسوق الانتقالات، شهدت القيمة السوقية لعدد من المواهب الشابة المشاركة في كأس العالم 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بالأداء الفردي اللافت والاهتمام المتزايد من كبار الأندية.



ويبرز الإيفواري يان دياموندي، لاعب لايبزيغ الألماني، باعتباره أحد أكبر الرابحين من البطولة حتى الآن، بعدما ارتفعت قيمته التقديرية من 90 مليون يورو إلى نحو 110 ملايين يورو، عقب تألقه اللافت مع منتخب «الأفيال»، الذي رغم خروجه على يد النرويج من الدور الـ32 إلا أنه حقق مشاركة تاريخية، وتشير تقارير إعلامية إلى أن ليفربول تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو لضمه، إلا أن النادي الألماني رفض العرض، متمسكاً بالحصول على ما بين 120 و130 مليون يورو.



كما خطف المغربي أيوب بوعدي، لاعب ليل الفرنسي، الأنظار بعد عروضه القوية مع منتخب المغرب، لترتفع قيمته السوقية المتوقعة من 50 مليون يورو إلى 70 مليون يورو. وأصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً أحد أكثر المواهب المطلوبة في السوق الأوروبية، وسط تقارير تفيد بأن ليل لن يوافق على بيعه بأقل من 80 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع المبلغ إلى 100 مليون يورو وفقاً لشروط الصفقة.



وفي البرازيل، عزز المهاجم الشاب ريان مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة، بعدما رفعت التقديرات قيمته السوقية من 60 مليون يورو إلى 70 مليون يورو، مستفيداً من تألقه مع المنتخب البرازيلي وقدرته على حسم المباريات.



أما الأسترالي نيستوري إرانكوندا، فقد ارتفعت قيمته السوقية من ثمانية ملايين يورو إلى عشرة ملايين، بعدما أثبت قدرته على التأثير بفضل أسلوبه الهجومي المباشر ومهاراته الفردية.



وفي المنتخب السويسري، واصل جوان مانزامبي جذب اهتمام الأندية الأوروبية، لترتفع قيمته التقديرية من 50 مليون يورو إلى 55 مليون يورو، بعدما أكد امتلاكه قدرات فنية وبدنية كبيرة، رغم أن ظهوره الأول في كأس العالم لم يكن مثالياً.



كما استفاد المدافع الكندي الشاب لوك دو فوجرول من ظهوره الدولي، لترتفع قيمته السوقية من مليون يورو إلى نحو 2.5 مليون يورو، بفضل قدراته الدفاعية المميزة وإمكاناته الفردية.



وتؤكد هذه الارتفاعات أن كأس العالم لا يمثل فقط فرصة لتحقيق الإنجازات الرياضية، بل يشكل أيضاً سوقاً عالمية مفتوحة للمواهب، حيث يمكن لمباراة واحدة أو أداء استثنائي أن يضيف عشرات الملايين إلى القيمة السوقية للاعب، ويغير مسار مسيرته الاحترافية بالكامل.



يان دياموندي

المنتخب: كوت ديفوار

القيمة السوقية قبل كأس العالم: 90 مليون يورو

القيمة السوقية المتوقعة حالياً: 110 ملايين يورو

نسبة الارتفاع: 22.2%



أيوب بوعدي

المنتخب: المغرب

القيمة السوقية قبل كأس العالم: 50 مليون يورو

القيمة السوقية المتوقعة حالياً: 70 مليون يورو

نسبة الارتفاع: 40%



ريان

المنتخب: البرازيل

القيمة السوقية قبل كأس العالم: 60 مليون يورو

القيمة السوقية المتوقعة حالياً: 70 مليون يورو

نسبة الارتفاع: 16.7%



جوان مانزامبي

المنتخب: سويسرا

القيمة السوقية قبل كأس العالم: 50 مليون يورو

القيمة السوقية المتوقعة حالياً: 55 مليون يورو

نسبة الارتفاع: 10%



نيستوري إرانكوندا

المنتخب: أستراليا

القيمة السوقية قبل كأس العالم: 8 ملايين يورو

القيمة السوقية المتوقعة حالياً: 10 ملايين يورو

نسبة الارتفاع: 25%



لوك دو فوجرول

المنتخب: كندا

القيمة السوقية قبل كأس العالم: مليون يورو

القيمة السوقية المتوقعة حالياً: 2.5 مليون يورو

نسبة الارتفاع: 150%