شرقي يثير الجدل في فرنسا بعد تجاهله مصافحة ديشامب



أثار ريان شرقي، لاعب منتخب فرنسا، جدلاً واسعاً عقب نهاية مباراة السويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، والتي كسبها منتخب «الديوك» بثلاثية دون رد، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو أظهر تجاهل شرقي مصافحة المدرب ديدييه ديشامب في منطقة وسط الملعب عقب نهاية المباراة، في تصرف عكس استياءه من عدم منحه الفرصة الكافية التي يرى أنه يستحقها في المونديال.



وانقسمت الجماهير الفرنسية حول تصرف ريان شرقي، واعتبر البعض أن احترام المدرب وقرارات الجهاز الفني يجب أن يكون أولوية في كل الظروف ومع كل الأسماء وأن المدرب دائماً له رؤيته الفنية، وبين متعاطف مع اللاعب، ورأي هؤلاء أن نجم مانشستر سيتي لم يحصل على الفرصة التي يستحقها لإظهار إمكاناته، رغم المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه في الموسم الأخير.



وشارك اللاعب ذو الأصول الجزائرية الإيطالية، في أربع مباريات بكأس العالم، لكنه دخل بديلاً في جميعها، ولم تتجاوز مشاركاته 55 دقيقة، واعتبر كثيرون أن عدد الدقائق التي حصل عليها غير كافٍ للاعب يعد من أبرز المواهب في المنتخب.



في المقابل، يرى المدافعون عن ديشامب أن المنافسة في صفوف المنتخب الفرنسي قوية للغاية، في ظل وجود عدد كبير من النجوم، ما يجعل الحصول على مكان أساسي مهمة صعبة حتى للاعبين أصحاب القدرات الكبيرة، وحذر الإعلام الفرنسي من تأثير الحادثة على المنتخب وسط مطالب باحتواء الأزمة.