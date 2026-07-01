وفاة شخصين خلال الاحتفالات بتأهل المكسيك إلى ثمن النهائي

مكسيكو - أ ف ب

لقي شخصان على الأقل حتفهما الأربعاء خلال احتفالات حاشدة في العاصمة مكسيكو عقب تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 لكرة القدم المقام في أمريكا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وأفاد وزير الصحة في المدينة بأن امرأة تبلغ 19 عاماً ورجلاً يبلغ 44 عاماً توفيا اختناقاً. ولم تؤكد السلطات حتى الآن ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن وفاة ضحية ثالثة.

وتأهل منتخب المكسيك إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب الإكوادور بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، ضمن منافسات دور الـ32، والتي انطلقت بعد تأخير دام ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.ويضرب المنتخب المكسيكي موعداً في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، المقررة في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات.