حصاد المونديال.. فرنسا تنذر الجميع وهالاند يأخذ بيد النرويج

حسمت منتخبات النرويج وفرنسا والمكسيك تأهلها إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، في ليلة كروية حافلة بالإثارة والتقلبات، شهدت مواجهات قوية ضمن دور الـ32، أبرزها فوز النرويج على ساحل العاج 2-1 لتضرب موعداً نارياً مع البرازيل، وانتصار فرنسا على السويد بثلاثية نظيفة أكدت من خلالها علو كعبها الهجومي بقيادة كيليان مبابي، فيما واصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية بتخطيه الإكوادور بهدفين دون رد.

وتستعد المنتخبات المتأهلة لمواجهات أكثر صعوبة في الدور المقبل، وسط تصاعد حدة المنافسة واقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد تخطيها دورا إقصائيا للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة، إثر فوزها على ساحل العاج 2-1 الثلاثاء ضمن دور الـ32.

وحافظت النرويج على تقدّمها بهدف أنتونيو نوسا (39) حتى الدقيقة 74 حين عادل البديل أماد ديالو النتيجة، قبل أن يُهدي الهدّاف إرلينغ هالاند الفوز لمنتخب بلاده (86).

وستلعب النرويج التي عادت إلى النهائيات لأول مرة منذ 28 عاما، مع البرازيل الفائزة على اليابان 2-1، الأحد على ملعب ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.

وعبرت فرنسا دور الـ32 بفوزها الصريح والسهل على السويد 3-0، في نيوجيرزي، لتضرب موعدا مع الباراغواي في دور الـ16 السبت في فيلادلفيا.

وسجل لفرنسا كيليان مبابي (45 و74)، رافعا رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته، بفارق هدف أيضا عن ميسي، فيما أضاف برادلي باركولا الثالث (53).

وواصل منتخب المكسيك حملته الناجحة حتى الآن في البطولة، بعدما تأهل لدور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه 2 / صفر على منتخب الإكوادور.

وفي ملعب (مكسيكو سيتي)، تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضرب منتخب المكسيك موعدا مرتقبا في دور الـ16 للبطولة في الخامس من يوليو الجاري، مع الفائز من مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي تقام مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32.