تحليل | المكسيك تنتصر بالواقعية والإكوادور تسقط في فخ العقم الهجومي



حجز المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوز مستحق على الإكوادور بنتيجة 2-0، في مباراة جسدت فلسفة مدرب المكسيك خافيير أغيري، القائمة على الفاعلية والانضباط الدفاعي، أكثر من السيطرة المطلقة على مجريات اللعب.



ورغم أن منتخب الإكوادور تفوق في الاستحواذ على الكرة، ولكنه كان تفوقاً شكلياً، إذ افتقد الفريق للحلول في الثلث الأخير، بينما عرف منتخب المكسيك كيف يهاجم ويسجل في التوقيت المناسب ويحول أنصاف الفرص إلى أهداف.



واعتمد أغيري على طريقة الأداء 4-1-2-3، مع منح الحرية للثلاثي الهجومي جوليان كينيونيس، وراؤول خيمينيز، وروبرتو ألفارادو لتبادل المراكز باستمرار، وهو ما أربك دفاع الإكوادور، خاصة في النصف ساعة الأولى، التي شهدت تسجيل هدفي المباراة.



وجاء الهدف الأول نتيجة تمريرة بينية كسرت خطوط الدفاع، استغلها كينيونيس بذكاء، بينما عكس الهدف الثاني قيمة التحركات الجماعية، بعدما صنع كينيونيس الهدف لراؤول خيمينيز، في لقطة أبرزت الانسجام الكبير بين عناصر الخط الأمامي.



ورغم أن منتخب المكسيك لم يسدد كثيراً، لكنه سجل هدفين بتحول هجومي سريع، مؤكداً تميزه في إنهاء الهجمات، مقارنة بالإكوادور.



وفي الجانب الدفاعي، واصل المنتخب المكسيكي تقديم واحدة من أقوى المنظومات الدفاعية في البطولة، إذ حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً، معتمداً على تمركز مميز لقلبي الدفاع سيزار مونتيس ويوهان فاسكيز، إضافة إلى التغطية المستمرة من لاعب الارتكاز إريك ليرا.



ورغم حصول منتخب الإكوادور على العديد من الركلات الركنية، لكنه فشل في استثمار أي منها، في ظل التفوق الواضح للمكسيكيين في الكرات الهوائية والتنظيم والتمركز الدفاعي داخل منطقة الجزاء.



وبدأ سيباستيان بيكاسيس مدرب الإكوادور، المباراة بطريقة 4-4-2، مع الاعتماد على جون ييبواه وجونزالو بلاتا في صناعة الخطورة، لكن استمرت مشكلة غياب الفاعلية الهجومية للفريق منذ انطلاق البطولة، بعدما اكتفى بتسجيل هدفين فقط قبل مواجهة المكسيك.



وأثرت محدودية إينر فالنسيا بدنياً على الأداء الهجومي، قبل استبداله في الشوط الثاني، بينما لم تحدث مشاركة كيفن رودريغيز وجوردي كايسيدو الفارق المنتظر، رغم بعض المحاولات المتأخرة إلا أنها افتقدت للدقة أمام المرمى.



كما لعب العامل البدني دوراً مهماً في المباراة، إذ بدا المنتخب المكسيكي أكثر قدرة على إدارة الإيقاع، ولجأ إلى تدوير الكرة وإجراء تبديلات مدروسة للحفاظ على نسق الأداء، في حين اندفع لاعبو الإكوادور بشكل عشوائي في الدقائق الأخيرة، ما أدى إلى كثرة الأخطاء.



وأكد منتخب المكسيك أمام الإكوادور أنه أصبح من أكثر المنتخبات توازناً في كأس العالم 2026، ولا يحتاج إلى الاستحواذ للفوز، بل يعتمد على التنظيم، والانضباط، والفاعلية الهجومية، وهي عناصر تجعله منافساً صعباً في الأدوار الإقصائية.



بينما خرج منتخب الإكوادور من المونديال بسبب مشكلته الأبرز، وهي غياب المهاجم القادر على ترجمة الاستحواذ والفرص إلى أهداف، إذ رغم امتلاك الفريق الكرة لفترات طويلة، ولعناصر مميزة في وسط الملعب، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة.