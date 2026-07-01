المكسيك تتجاوز الإكوادور إلى ثمن نهائي المونديال

تأهل منتخب المكسيك إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب الإكوادور بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أزتيكا بالعاصمة مكسيكو سيتي، ضمن منافسات دور الـ32، والتي انطلقت بعد تأخير دام ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويضرب المنتخب المكسيكي موعداً في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، المقررة في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات.

أفضلية هجومية

أنهى منتخب المكسيك الشوط الأول متقدماً على الإكوادور بهدفين دون رد، بعدما فرض أفضليته الهجومية واستغل الفرص التي سنحت له، رغم المحاولات الخطيرة التي قام بها المنتخب الإكوادوري.

وبدأت المكسيك المباراة بضغط هجومي مبكر، وسدد لويس رومو وجيلبرتو مورا عدة كرات من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يهدر راؤول خيمينيز فرصة برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة السابعة.

وردت الإكوادور بأخطر فرصها في الدقيقة 18، عندما سدد جون ييبواه كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر، لتضيع فرصة التقدم على فريقه.

وافتتح المنتخب المكسيكي التسجيل في الدقيقة 22 عبر خوليان كينيونيس، الذي استغل تمريرة بينية متقنة من روبرتو ألفارادو، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في الزاوية العليا معلناً الهدف الأول.

وعززت المكسيك تفوقها في الدقيقة 31، بعدما مرر خوليان كينيونيس كرة إلى راؤول خيمينيز داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى، مسجلاً الهدف الثاني.

وحاولت الإكوادور العودة إلى المباراة، وكثفت هجماتها في الدقائق الأخيرة من الشوط، وأجبر جون ييبواه الحارس راؤول رانخيل على التصدي لتسديدة قوية في الدقيقة 40، كما حصل المنتخب الإكوادوري على عدة ركلات ركنية متتالية، لكنها لم تسفر عن تقليص الفارق.

وفي المقابل، أهدر راؤول خيمينيز فرصتين لإضافة الهدف الثالث، الأولى برأسية علت العارضة، والثانية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المكسيك 2-0.

ذكاء الحسم

حافظ منتخب المكسيك على تقدمه في الشوط الثاني، ونجح في إدارة المباراة بذكاء أمام محاولات متكررة من منتخب الإكوادور للعودة في النتيجة، ليؤمن بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وبدأت المكسيك الشوط بمحاولة مبكرة عبر روبرتو ألفارادو، الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 46، قبل أن ترد الإكوادور بمحاولة من بيدرو فيتي بتسديدة بعيدة لم تشكل خطورة على المرمى.

وكاد جيلبرتو مورا أن يضيف الهدف الثالث للمكسيك في الدقيقة 52، لكن دفاع الإكوادور أبعد تسديدته، قبل أن يلجأ المدربان إلى إجراء عدة تبديلات لتنشيط صفوف المنتخبين.

وكادت المكسيك أن تعزز تقدمها في الدقيقة 67، عندما ارتقى سيزار مونتيس لكرة رأسية قوية تصدى لها الحارس هيرنان غالينديز ببراعة، قبل أن تمر رأسية يوهان فاسكيز بجوار القائم بعد دقيقة واحدة.

وأجرى المدرب المكسيكي عدة تغييرات للحفاظ على النتيجة، فيما واصل منتخب الإكوادور محاولاته الهجومية، لكن دون فعالية حقيقية، إذ أهدر كيفن رودريغيز فرصة محققة في الدقيقة 74 بتسديدة مرت بجوار القائم، ثم سدد مويسيس كايسيدو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيداً عن المرمى، قبل أن يفشل يامار ميدينا في استغلال فرصة رأسية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقائق الأخيرة، واصل المنتخب الإكوادوري ضغطه، لكن الدفاع المكسيكي تصدى لمحاولة جوردي كايسيدو من داخل منطقة الجزاء، وشهد الوقت بدل الضائع طرد لاعب الإكوادور بييرو هينكابي بعد تغطيته فمه أثناء حديثه مع أحد لاعبي منتخب المكسيك، وفق التعليمات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن ينهي المنتخب المكسيكي المباراة لصالحه ويحجز مقعده في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.