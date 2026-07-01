بين أرقام ميسي والكأس.. مبابي يحدد أولويته في المونديال

أكد كيليان مبابي أن سباقه مع ليونيل ميسي على الأرقام القياسية في كأس العالم لا يشغل تفكيره بقدر ما يشغله هدف واحد، وهو قيادة منتخب فرنسا إلى التتويج باللقب، رغم اقترابه من معادلة الرقم التهديفي للنجم الأرجنتيني في البطولة.

وجاءت تصريحات قائد المنتخب الفرنسي بعد تألقه في الفوز على السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ 32، إذ سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 18 هدفًا في 18 مباراة بكأس العالم، ويصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لميسي، صاحب 19 هدفًا، كما انضم إلى صدارة هدافي النسخة الحالية برصيد ستة أهداف.

وقال مبابي: «الهدف هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، والعودة إلى هنا يوم 19 يوليو لخوض المباراة النهائية.. نسعى للفوز، ونتقدم خطوة بخطوة».

وأضاف: «كلما سجلت أهدافًا أكثر، ارتقيت في ترتيب الهدافين، لكنني مقتنع أيضًا بأن ليو سيسجل المزيد من الأهداف، لذلك لا أركز كثيرًا على هذا الأمر، بل على المنافسين الذين قد نواجههم ومدى اقترابنا من هدفنا، وهو المباراة النهائية».

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع باراغواي في دور الـ 16، بعدما أطاح المنتخب اللاتيني بألمانيا بركلات الترجيح في دور الـ32، وتنتظر فرنسا مواجهة الفائز من لقاء المغرب وكندا إذا واصلت مشوارها في البطولة.

وحذر مبابي من التقليل من خطورة باراغواي، مؤكدًا أن منتخب بلاده سيواصل العمل قبل المباراة لمعالجة بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

وقال: «سنواصل العمل حتى مباراة باراغواي لمعرفة ما يمكن تطويره، لأن هناك بعض المواقف التي لا تزال غير واضحة تمامًا، لكن الصورة العامة إيجابية، وقدرتنا على تسجيل الأهداف تمنحنا دائمًا فرصة لحسم المباريات».

ووصل مبابي إلى 18 هدفًا في 18 مباراة بكأس العالم، ليواصل تقليص الفارق مع الرقم القياسي الذي يحمله ميسي، لكنه أكد أن التتويج باللقب في 19 يوليو يبقى الهدف الأول بالنسبة له ولمنتخب فرنسا.