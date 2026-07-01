جيلبرتو مورا يزلزل المونديال ويسير خلف بيليه





شهدت نهائيات كأس العالم 2026 كتابة صفحة جديدة في سجلات الإعجاز الرقمي، بعدما دخل الموهبة المكسيكية الواعدة جيلبرتو مورا التاريخ من أوسع أبوابه، بظهوره أساسياً في تشكيلة بلاده خلال الأدوار الإقصائية للمونديال وهو بعمر 17 عاماً و259 يوماً فقط.

وبات مورا بهذا الإنجاز الفذ ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يبدأ مباراة في أدوار خروج المغلوب، ليأتي مباشرة خلف الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، الذي لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي التاريخي كأصغر لاعب يبدأ في هذه المرحلة المتقدمة والمصيرية من البطولة، وذلك خلال مونديال السويد عام 1958 عندما واجه ويلز في الدور ربع النهائي وهو بعمر 17 عاماً و239 يوماً، في مفارقة رقمية فريدة تؤكد حجم الموهبة التي يمتلكها النجم المكسيكي الشاب ومستقبله الواعد في الملاعب العالمية.

ويعيد هذا الحدث الاستثنائي تسليط الضوء على قائمة "المراهقين" الذين خطفوا الأنظار عبر تاريخ المونديال وحملوا لقب اللاعب الأحدث سناً في نسخ مختلفة؛ حيث يتصدر المهاجم الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد القائمة التاريخية كأصغر لاعب يشارك إجمالاً في تاريخ كأس العالم، وذلك عندما خاض مواجهة بلاده ضد يوغوسلافيا في مونديال إسبانيا 1982 وهو بعمر 17 عاماً و41 يوماً فقط، محطماً آنذاك رقم الجوهرة السوداء بيليه صامد العقود.

وتضم لائحة الشرف أيضاً النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو، الذي دون حضوراً تاريخياً في مونديال فرنسا 1998 كأصغر لاعبي تلك النسخة بعمر 17 عاماً وثلاثة أشهر، إلى جانب المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين الذي لفت الأنظار في النسخة ذاتها بحيويته وسرعته الفائقة مسجلاً أهدافاً حاسمة وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وفي الألفية الجديدة، واصلت المواهب الصغيرة فرض كلمتها في المحفل العالمي الأكبر؛ إذ شهد مونديال ألمانيا 2006 بروز المهاجم الإنجليزي ثيو والكوت الذي استُدعي للمركز الدولي الأبرز وهو بعمر 17 عاماً و75 يوماً، في حين سجل المدافع الكاميروني ريجوبير سونغ حضوراً مبكراً للغاية في مونديال الولايات المتحدة 1994.

وامتداداً لهذا الإرث، تذكر الجماهير النجم الإسباني غافي الذي تألق في مونديال قطر 2022 وبات أصغر لاعب يسجل في تاريخ "الماتادور" بالمونديال بعمر 18 عاماً و110 أيام، ليرسم هؤلاء النجوم بمسيرتهم المبكرة ذات الطريق الذي يسلكه جيلبرتو مورا اليوم في مونديال 2026، مبرهنين على أن الموهبة الحقيقية لا تعترف ببطاقات الهوية ولا تخشى رهبة المواعيد الكبرى.