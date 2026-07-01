رحلة الإرادة.. ديفيد أريس من السجن إلى أشهر حلاق في كأس العالم



قبل تسعة أشهر فقط، كان ديفيد أريس، يستيقظ كل صباح داخل زنزانة يقضي فيها عقوبة سجن امتدت 11 عاماً، دون أن يتخيل أن حياته ستنقلب رأساً على عقب بهذه السرعة.



أما اليوم، فاستبدل جدران السجن بمشهد مختلف تماماً، آلاف المشجعين، وأهازيج كرة القدم، وأجواء كأس العالم 2026.



وخارج ملعب سوفي في لوس أنجلوس، يقف ديفيد المشهور أيضاً باسم راؤول ممسكاً بأدوات الحلاقة، مستقبلاً جماهير المنتخبات القادمة من مختلف أنحاء العالم.



وبينما ينتظر المشجعون دورهم للحصول على قصة شعر أو تهذيب لحاهم قبل دخول المباريات، يجدون أنفسهم أيضاً أمام قصة إنسانية ملهمة عن رجل قرر أن يمنح نفسه فرصة جديدة بعد سنوات طويلة خلف القضبان.



وتحولت عربة الحلاقة الصغيرة التي يديرها إلى محطة يقصدها المشجعون ليس فقط للحصول على مظهر جديد، بل للاستماع إلى حكايته التي أصبحت رمزاً للأمل وإعادة بناء الحياة.



ومع مرور أيام البطولة، أصبح ديفيد أحد أكثر الوجوه المحبوبة خارج الملعب، بعدما أثبت أن كرة القدم لا تجمع الناس حول المستطيل الأخضر فحسب، بل تمنح أيضاً قصصاً استثنائية عن التغيير، والفرص الثانية، والانتصار على الماضي.