تأجيل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ 32 بكأس العالم

تأجل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بسبب سوء الأحوال الجوية في محيط ملعب «أزتيكا»، بعدما حالت العواصف دون بدء المباراة في موعدها المقرر، لتتأخر ضربة البداية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وأعلن منظمو المباراة تأجيل انطلاق المواجهة التي كان من المقرر أن تبدأ في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، الخامسة صباحًا بتوقيت الإمارات، في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية بالمنطقة المحيطة بالملعب.

ولم يدخل لاعبو المنتخبين أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق اللقاء، انتظارًا لتحسن الظروف الجوية واتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف الاستعدادات للمباراة.

ويترقب المنتخبان تحديثات الحالة الجوية خلال اللحظات المقبلة، على أن يحدد المنظمون الموعد الجديد لانطلاق المباراة وفقًا لتطورات الطقس وإجراءات السلامة المعتمدة.