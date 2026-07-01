بعد الخروج من المونديال.. كومان يعلن رحيله عن هولندا

أعلن رونالد كومان رحيله عن تدريب منتخب هولندا عقب خروج الفريق من كأس العالم 2026، منهياً ولايته الثانية مع «الطواحين» بعد الإقصاء من دور الـ 32، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عن نهاية المشوار في البطولة.

ونشر كومان بيانًا عبر حسابه على «إنستغرام»، أوضح فيه أن قرار إنهاء مهمته جاء بعد تفكير، معربًا عن حزنه لعدم تحقيق الهدف الذي سعى إليه المنتخب في المونديال، وهو المنافسة على اللقب وكتابة تاريخ جديد.

وأكد المدرب الهولندي، البالغ من العمر 63 عامًا، أنه يتحمل مسؤولية الإخفاق بصفته المدير الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أن حلم الذهاب بعيدًا في البطولة لم يتحقق، رغم الجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني طوال الفترة الماضية.

وتحدث كومان أيضًا عن الجانب الشخصي في حياته، مؤكدًا أن الصحة تبقى الأهم دائمًا، وموجهًا شكرًا خاصًا إلى زوجته بارتينا، التي قال إنها منحته الدعم لمواصلة عمله مع المنتخب رغم معاناتها مع المرض، معربًا عن امتنانه لشجاعتها وقوتها.

ووجه المدرب الهولندي الشكر إلى جميع اللاعبين الذين عمل معهم، وإلى أفراد الجهاز الفني، والاتحاد الهولندي لكرة القدم، إضافة إلى الجماهير التي ساندت المنتخب في مختلف الظروف.

وأنهى كومان مشواره مع هولندا بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ 32، لتكون المباراة رقم 64 والأخيرة له مع منتخب بلاده، بعدما اعتمد خلالها على خطة دفاعية لم تنجح في تجنب الإقصاء.

وتولى كومان تدريب منتخب هولندا في ولايتين، الأولى بين عامي 2018 و2020 قبل انتقاله لتدريب برشلونة، ثم عاد لقيادة المنتخب في يناير 2023، وقاده إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024، قبل أن يودع كأس العالم 2026 من الأدوار الإقصائية.

وأصبح كومان ثاني أكثر المدربين قيادة لمنتخب هولندا عبر التاريخ برصيد 64 مباراة، خلف بوب غليندينينغ، قبل أن يعلن نهاية رحلته مع «الطواحين».