أسود الأطلس من زلزال قطر إلى حلم التتويج





شهدت كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً نقلها من منصة الطموح الإقليمي إلى آفاق العالمية، وهو ما تجسد بشكل جلي في الملحمة التاريخية التي سطرها "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. ولم يكن ذلك الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتاج منظومة دفاعية وتكتيكية صارمة مكنت المنتخب المغربي من مقارعة أعرق المدارس الكروية الأوروبية وتجاوزها بنجاح مبهر.

بالنظر إلى الأرقام المسجلة في تلك البطولة، يتضح أن المسار المغربي استند إلى صلابة دفاعية استثنائية وقدرة عالية على إدارة المباريات الكبرى تحت الضغط؛ حيث استهل المنتخب مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي ثمين أمام كرواتيا، وتبعه بانتصار تاريخي على بلجيكا بهدفين نظيفين، مما منحه الصدارة والزخم اللازمين للعبور.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل المغرب تكريس عقدته للمنتخبات الأوروبية الكبرى، فأسقط إسبانيا في ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي مثير، ثم أطاح بالبرتغال في ربع النهائي بهدف نظيف، قبل أن تتوقف هذه المسيرة الأسطورية في المربع الذهبي أمام فرنسا بالخسارة بهدفين دون رد، ثم احتلال المركز الرابع بعد الهزيمة أمام كرواتيا بهدفين لهدف.

وتكشف قراءة النتائج عن استمرارية وتطور ملحوظ في شخصية المنتخب المغربي أمام المدارس الأوروبية، ليس فقط في مونديال 2022، بل امتداداً إلى منافسات مونديال 2026 الحالية، حيث تظهر الإحصائيات نجاح المغرب في تحقيق الفوز على اسكتلندا بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات، وتجاوز عقبة هولندا في دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

هذا الامتداد الرقمي يؤكد أن التفوق المغربي تحول إلى ثقافة راسخة مبنية على جودة تكتيكية وتنظيم عالٍ داخل المستطيل الأخضر، مما يضع الفريق في مصاف القوى الكروية التي يُحسب لها ألف حساب.

ومع هذا التطور، فإن تطلع المغرب لمعانقة الذهب العالمي والفوز بكأس العالم يتطلب رسم مسار مستقبلي يتجاوز مرحلة "المفاجأة" إلى مرحلة "السيطرة والمبادرة".

يرى الخبراء أن العبور نحو منصة التتويج يفرض على الإدارة الفنية تطوير الشق الهجومي وزيادة الفعالية أمام المرمى، لتتحول الاستراتيجية من الاعتماد الشبه الكلي على المرتدات والصلابة الدفاعية إلى القدرة على الاستحواذ الإيجابي وصناعة اللعب وفرض الإيقاع أمام المنافسين.

كما يتطلب هذا المسار ضخ دماء جديدة بانتظام من المواهب الشابة المحترفة في الدوريات الخمسة الكبرى، وتعزيز دكة البدلاء بخيارات قادرة على صنع الفارق لتفادي الإرهاق البدني والذهني الذي عادة ما يظهر في الأدوار المتقدمة من البطولات المجمعة.

إن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرياضية بالمملكة، وتطوير مراكز التكوين الوطنية مثل أكاديمية محمد السادس، والاعتماد على قراءة تحليلية دقيقة للخصوم عبر التكنولوجيا الرياضية الحديثة، هي الركائز الأساسية التي ستمكن المغرب من تحويل الحلم العالمي إلى واقع ملموس في قادم المواعيد، والانتقال الثابت من مربع الكبار إلى عرش الكرة العالمية.