تعرف إلى موعد مواجهة البرازيل والنرويج في ثمن النهائي

ضرب المنتخب النرويجي موعداً نارياً مع نظيره البرازيلي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة العبور بفوزه على ساحل العاج 2-1، الثلاثاء، ليواجه منتخب «السيليساو» الذي كان قد تأهل على حساب اليابان بالنتيجة ذاتها. وسيحتضن ملعب دالاس المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم 6 يوليو في منتصف الليل بتوقيت الإمارات، في واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي، إذ تسعى البرازيل، المتوجة باللقب العالمي خمس مرات وصاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب، إلى مواصلة مشوارها نحو استعادة الكأس الغائبة عنها منذ عام 2002.



في المقابل، تواصل النرويج كتابة فصل استثنائي في مشاركتها الرابعة فقط في النهائيات، بعدما بلغت الدور ثمن النهائي بقيادة هدافها إرلينغ هالاند، الذي رفع رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة، لتنعش آمالها بتحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها.



ويُنتظر أن تشهد المواجهة صداماً مثيراً بين الخبرة البرازيلية والطموح النرويجي، في ظل المستويات القوية التي قدمها منتخب «الفايكينغ» منذ انطلاق البطولة، ما يجعلها واحدة من أكثر مواجهات الأدوار الإقصائية ترقباً وإثارة.