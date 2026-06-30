الملك هالاند يعتلي عرش الأرقام القياسية التاريخية





كتب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فصلاً جديداً من فصول المجد الكروي، بعدما قاد منتخب بلاده النرويج إلى دور الثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2026، إثر الفوز المثير على منتخب ساحل العاج بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. وجاء هذا التأهل التاريخي ليعيد الكرة النرويجية إلى منافسات دور الستة عشر للمرة الأولى منذ مونديال فرنسا 1998، واضعاً رفاق هالاند في مواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام المنتخب البرازيلي في الدور المقبل.

ولم يكن العبور النرويجي مجرد إنجاز جماعي، بل تحول إلى منصة حطّم من خلالها المهاجم الشاب الأرقام القياسية؛ حيث نجح في تسجيل هدفه الخامس خلال أول ثلاث مباريات له فقط في المعترك المونديالي الحالي، ليبرهن مجدداً على قدراته التهديفية الاستثنائية التي لا تعرف التوقف وتضعه في صدارة المشهد العالمي.

ولم تتوقف طموحات "ماكينة الأهداف" عند حدود التأهل، بل امتدت لتسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الدولية، حيث رفع هالاند رصيده التهديفي إلى 60 هدفاً بقميص المنتخب النرويجي خلال 53 مباراة فقط خاضها في جميع المسابقات.

وبهذا المعدل الإعجازي، بات النجم الشاب أسرع لاعب في تاريخ اللعبة يصل إلى حاجز الستين هدفاً دولياً، متفوقاً على أساطير اللعبة التاريخيين.

وقد تجسدت هذه الفعالية المطلقة في مباراة كوت ديفوار الحاسمة، والتي سجل فيها هالاند الهدف الثاني لبلاده، مقدماً مباراة تكتيكية متكاملة الأركان على المستويين الهجومي والدفاعي.

وتكشف لغة الأرقام والإحصائيات الخاصة بهالاند خلال المواجهة الأفريقية عن حجم الدور المحوري الذي لعبه في قيادة المنظومة النرويجية؛ فإلى جانب تسجيله للهدف، سدد المهاجم النرويجي 4 تسديدات على المرمى، وصنع فرصة محققة للتسجيل لزملائه، رغماً عن إهداره لفرصة واحدة أمام الشباك.

ولم تقتصر مساهماته على الجانب الهجومي رغم ملامسته الكرة 27 مرة فقط طوال الدقائق التي خاضها، بل ظهر كعنصر دفاعي صلب بامتياز عبر قيامه بأربعة تدخلات دفاعية ناجحة، وإبعاده للكرة من مناطق الخطورة في أربع مناسبات أخرى، فضلاً عن تفوقه الواضح في الصراعات البدنية بانتصاره في 3 التحامات هوائية من أصل 4، ليؤكد أنه النجم الأول الذي يقود الطموح النرويجي نحو مقارعة الكبار في الأدوار الإقصائية المونديالية.