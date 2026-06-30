هالاند يطارد ميسي وينفرد بوصافة هدافي مونديال 2026

انفرد النرويجي إيرلينغ هالاند بالمركز الثاني على لائحة هدافي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف بتسجيله الهدف الثاني في مرمى منتخب كوت ديفوار، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين.



وواصل مهاجم النرويج تألقه في البطولة، مقلصاً الفارق إلى هدف واحد خلف المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتربع على صدارة ترتيب الهدافين برصيد ستة أهداف.

وبات هالاند يتقدم بفارق هدف واحد على الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه عثمان ديمبيلي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذين يتشاركون المركز الثالث برصيد أربعة أهداف لكل منهم. وجاء ترتيب هدافي كأس العالم 2026 حتى الآن على النحو الآتي:



1- ليونيل ميسي «الأرجنتين»: 6 أهداف.

2- إيرلينغ هالاند «النرويج»: 5 أهداف.

3- كيليان مبابي «فرنسا»: 4 أهداف.

4 - عثمان ديمبيلي «فرنسا»: 4 أهداف.

5 - فينيسيوس جونيور «البرازيل»: 4 أهداف.