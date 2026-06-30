هالاند يُجهز على «الأفيال».. النرويج إلى ثمن نهائي مونديال 2026

واصلت النرويج مغامرتها اللافتة في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أنهت حلم كوت ديفوار وتغلبت عليها 2-1 مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين، لتحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، بقيادة نجمها المتألق إرلينغ هالاند.

وبينما كانت «الأفيال» تأمل في مواصلة مشوارها في البطولة، نجح المنتخب النرويجي في فرض شخصيته في اللحظات الحاسمة، مستفيداً من تألق نجومه وفي مقدمتهم هالاند، الذي سجل هدف الفوز القاتل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليقود منتخب «الفايكينغ» إلى إنجاز جديد في مشاركته الرابعة بتاريخ كأس العالم.

وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل عبر جناحه الشاب أنطونيو نوسا في الدقيقة 39، بعدما استغل تمريرة متقنة من قائد الفريق مارتن أوديغارد، ليسدد كرة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس يحيى فوفانا، مانحاً منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم تأخرها، دخلت كوت ديفوار الشوط الثاني بعزيمة أكبر، وكثفت من ضغطها الهجومي مستفيدة من نشاط نيكولا بيبي وإبراهيم سانغاري، فيما تألق الحارس النرويجي أوريان نيلاند في التصدي لمحاولات عدة، أبرزها تسديدة فرانك كيسي في الدقيقة 57.

وأثمرت التغييرات التي أجراها الجهاز الفني الإيفواري عن هدف التعادل في الدقيقة 74، عندما استغل البديل أماد ديالو تمريرة من بيبي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك، معيداً المباراة إلى نقطة البداية ومشعلاً آمال «الأفيال» بالعودة.

لكن المنتخب النرويجي أظهر شخصية قوية في الدقائق الأخيرة، ونجح في استعادة تقدمه في الدقيقة 86، عندما استغل هالاند تمريرة من باتريك بيرغ داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة بقدمه اليسرى في الشباك، مسجلاً هدفه الخامس في البطولة.

ورفع هالاند رصيده إلى خمسة أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي مونديال 2026، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر برصيد ستة أهداف، مؤكداً مكانته أحد أبرز نجوم البطولة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث ضغط المنتخب الإيفواري بقوة خلال الوقت بدل الضائع الذي امتد سبع دقائق، إلا أن الدفاع النرويجي حافظ على تماسكه ليؤمن بطاقة التأهل.

وتعد هذه المشاركة الرابعة للنرويج في نهائيات كأس العالم بعد نسخ 1938 و1994 و1998، لكنها قد تكون الأبرز في تاريخها، بعدما نجحت في بلوغ الدور ثمن النهائي، مواصلة مشوارها بثقة وطموح كبيرين في البطولة.