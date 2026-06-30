بيلينجهام يحلم بدور جيمس بوند ويغازل السينما



كشف نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام، عن طموح غير معتاد خارج المستطيل الأخضر، بعدما عبر عن رغبته في خوض تجربة التمثيل، مع حلم كبير بأن يؤدي يوماً ما دور العميل السري الأشهر في السينما «جيمس بوند».



وجاءت تصريحات بيلينجهام خلال ظهوره مع المذيع جيمس كوردن في برنامج ترفيهي، حيث تحدث النجم الشاب عن اهتمامه بعالم الأفلام، مؤكداً أنه لم يكن يفكر كثيراً في حياته خارج كرة القدم، قبل أن يكتشف شغفه بالسينما تدريجياً، ليصبح ظهوره في الأعمال الفنية أحد أحلامه المستقبلية.



وقال بيلينجهام مازحاً إنه لا يمانع حتى في الظهور بدور ثانوي داخل أفلام بوند في البداية، قبل أن يطمح لاحقاً إلى تجسيد الشخصية الرئيسية، بقوله: «أحب أفلام جيمس بوند، وشاهدت كل الأجزاء تقريباً، وأشعر أنني أريد أن أكون جزءاً من هذا العالم».



وخلال الحلقة، أظهر نجم إنجلترا جانباً مختلفاً من شخصيته، إذ قدّم أداء تمثيلياً ساخراً، وقلد المشاهد الشهيرة من أفلام هوليوودية، من بينها جملة «اسمي بوند، جيمس بوند»، ما أثار تفاعلاً واسعاً من الحضور.



كما تحدث بيلينجهام عن صعوبة الشهرة في حياته اليومية، موضحاً أنه يضطر أحياناً لإخفاء هويته عبر ارتداء قبعة ونظارات شمسية عند التجول في المدن الكبرى، خاصة خارج أجواء كرة القدم.



ولم يخفِ اللاعب الشاب إعجابه بتجارب نجوم كرة القدم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى ديفيد بيكهام كنموذج ملهم، ومؤكداً أنه يطمح لخوض تجربة مشابهة في المستقبل، ربما في لوس أنجلوس، حيث تلتقي الرياضة بعالم الترفيه.



وبين تألقه في الملعب وطموحاته خارج كرة القدم، يبدو أن بيلينجهام يخطو بثقة نحو صورة النجم الشامل، الذي لا يكتفي بصناعة الأهداف، بل يطمح أيضاً لاقتحام شاشات السينما.