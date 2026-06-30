صراع أوروبي يشتعل على بوعدي والنادي التاسع يطلب خدماته



ارتفع عدد الأندية الأوروبية الكبرى، التي تضع النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي، ضمن خططها للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية إلى 9 أندية، في ظل الصراع المتزايد على أحد أبرز المواهب الصاعدة في النسخة الحالية من كأس العالم 2026.



ووفقاً لمصادر عالمية انضم ريال مدريد إلى قائمة المهتمين بخدمات لاعب وسط ليل الفرنسي، ووضعه ضمن خياراته، ليشعل التنافس على كسب توقيعه مع أندية: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، برشلونة، بايرن ميونيخ، إنتر ميلان، أرسنال، ليفربول، تشيلسي.



وشهدت أسهم بوعدي ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة السابقة، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مباريات المونديال السابقة، حيث خطف لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً الأنظار، بفضل نضجه الفني وقدرته على أداء أدوار متعددة في خط الوسط، الأمر الذي منحه شهرة واسعة، وجعله أحد أكثر اللاعبين الشباب طلباً في أوروبا.



وأسهم الصراع على الفوز بخدماته في رفع قيمته السوقية، والتي لم تتجاوز 28 مليون يورو قبل كأس العالم، لتصل إلى نحو 50 مليون يورو حالياً، بينما يطالب نادي ليل بالحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عن موهبته الصاعدة.



ورغم اهتمام كبار القارة الأوروبية باللاعب المغربي الشاب فإن مستقبل بوعدي لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات مع اقترابه أكثر من نادي مانشستر سيتي، دون أن تتخذ إدارة ليل قرارها النهائي بعد بشأن بيعه في انتظار العروض الرسمية، التي قد تصل خلال الأسابيع المقبلة.