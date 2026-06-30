نيمار يضيف ساعة بـ 286 ماسة إلى مجموعته الفاخرة



أثار النجم البرازيلي نيمار الجدل مجدداً خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما استغل يوم راحته الأخير في البطولة لاقتناء ساعة فاخرة جديدة مرصعة بـ286 ماسة، تقدر قيمتها بنحو مليون دولار، لتضاف إلى مجموعته الاستثنائية من الساعات التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 8 ملايين دولار.



ونشر نيمار، البالغ من العمر 34 عاماً، صوراً له وهو يرتدي ساعة «أسترونوميا دراغون آند تايغر»، المصنوعة من الذهب الأبيض، والمزينة بتصميم فني يجمع بين التنين والنمر، مع تفاصيل دقيقة لكواكب مرصعة بالأحجار الكريمة مثل الياقوت والزمرد، في واحدة من أكثر الساعات الفاخرة لفتاً للأنظار.



وتأتي هذه الإضافة الجديدة لتعزز مجموعة نيمار الضخمة التي تضم قطعاً نادرة للغاية.



وتشير التقارير إلى أن النجم البرازيلي يمتلك أكثر من ست ساعات تتجاوز قيمة الواحدة منها 200 ألف جنيه استرليني.



ورغم الجدل الذي يرافق نمط حياته الفاخر، يأمل نيمار في أن يكون جاهزاً بدنياً بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، من أجل قيادة البرازيل نحو حلم التتويج السادس بكأس العالم.