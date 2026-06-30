أحمد بن سعيد يبارك للمغرب قيادة وشعباً التأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم



بارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، للمغرب، قيادةً وشعباً، التأهل المستحق إلى دور الـ16 لكأس العالم.



وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للمغرب، قيادةً وشعباً، هذا التأهل المستحق إلى دور الـ16 لكأس العالم... أداء مشرّف، وعزيمة صنعت الفارق، وإنجاز أدخل الفرحة إلى كل بيت عربي. نتمنى لأسود الأطلس دوام التوفيق ومواصلة هذا المشوار المميز».



وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026 بعد تفوقه على نظيره الهولندي بالركلات الترجيحية «3 - 2» من نقطة الجزاء عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.