منصور بن زايد يبارك لملك المغرب تأهل المنتخب إلى دور الـ16

دبي - البيان

بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم.



وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم. أداء مشرف وروح عالية عكست عزيمة وإصراراً استحقا التأهل. نتمنى لهم التوفيق في مواصلة هذا المشوار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المغربية والعربية».



وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 في كأس العالم 2026 بعد تفوقه على نظيره الهولندي بالركلات الترجيحية «3 - 2» من نقطة الجزاء عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.