اشتباكات بين المشجعين في لاهاي بعد فوز المغرب على هولندا



اندلعت اشتباكات بين مشجعي كرة القدم والشرطة في مدينة لاهاي، في الوقت الذي عمت فيه الاحتفالات شوارع الدار البيضاء، بعدما أطاح منتخب المغرب نظيره الهولندي من كأس العالم بركلات الترجيح، مساء أمس الاثنين، ليتعرض المنتخب الهولندي لأبكر خروج له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وتضم هولندا جالية مغربية كبيرة، وخرج مشجعو المنتخب المغربي للاحتفال بالفوز وسط أجواء احتفالية، رغم وقوع اشتباكات متفرقة في بعض المناطق.



وذكرت شرطة لاهاي أن «ألعاباً نارية كثيفة أطلقت» في حي شيلدرسفايك، مشيرة إلى أن عناصرها تعرضوا للرشق بالألعاب النارية والحجارة، واضطرت قوات مكافحة الشغب إلى التدخل، مستخدمة مدفع المياه لتفريق التجمعات.



وأضافت الشرطة: «تم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف علنية».



وفي الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، تحولت لحظات الترقب داخل أحد المقاهي الشعبية إلى انفجار من الفرحة، بعدما سجل إسماعيل الصيباري ركلة الترجيح الحاسمة، ليقود «أسود الأطلس» إلى التأهل لدور الـ16.



وسرعان ما امتدت الاحتفالات إلى الشوارع، حيث أضاءت الشعلات والألعاب النارية السماء، بينما علت أصوات أبواق السيارات وهدير المحركات، واستمرت الاحتفالات حتى ساعات متأخرة من الليل.



ورغم تأخر موعد المباراة واقتراب يوم عمل جديد، تجمع عشرات المشجعين في حوالي الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء وهم يرقصون، ويرفعون الأعلام المغربية، ويرددون: «كندا... نحن قادمون».



وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، أحد مستضيفي البطولة، في دور الـ16 يوم السبت. وكان «أسود الأطلس» قد تغلبوا على كندا بنتيجة 2 - 1 خلال دور المجموعات في كأس العالم 2022.



وتتصاعد التطلعات داخل المغرب مع ازدياد أحلام الجماهير بتكرار الإنجاز التاريخي، الذي تحقق قبل أربعة أعوام، عندما أصبح المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.