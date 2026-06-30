بخاخ الركلات الحرة في قلب نزاع قانوني محتدم بين مخترعيه و«فيفا»



تحوّل البخاخ الأبيض الذي يستخدمه حكام كرة القدم لتحديد موضع تنفيذ الركلات الحرة والمسافة القانونية للحائط البشري، منذ اعتماده رسمياً خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، إلى محور معركة قضائية ومالية طويلة الأمد بين مبتكريه والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وبات استخدام هذا البخاخ جزءاً مألوفاً من مشهد كرة القدم الحديثة؛ فبعد احتساب الخطأ، يرسم الحكم قوساً صغيراً لتحديد مكان تنفيذ الركلة الحرة، ثم يضع خطاً على بعد 9.15 أمتار، يشكل الحد الذي لا يجوز للحائط الدفاعي تجاوزه.



وبعد تجارب وُصفت بالناجحة، أبرزها خلال بطولة كوبا أمريكا 2011 وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً عام 2013، صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المشرفة على قوانين اللعبة، على اعتماد هذه الرغوة المؤقتة رسمياً خلال مونديال البرازيل.



منذ ذلك الحين، أصبح هذا الابتكار محور نزاع قانوني معقد لم يُحسم حتى الآن، بحسب صحيفة «ليكيب الفرنسية».



تأسست شركة «9.15 فير بلاي»، المطورة لبخاخ «سبوني» - وتعني «الرغوة» باللغة البرتغالية - على يد البرازيلي هاينه ألمانيا والأرجنتيني بابلو سيلفا.



وكان كل منهما قد عمل بشكل منفصل على تطوير الفكرة، إذ سجّل ألمانيا أول براءة اختراع عام 2000، قبل أن يتحد الرجلان في مشروع مشترك عام 2006.



ولعب الراحل خوليو غروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ونائب رئيس «فيفا» آنذاك، دوراً محورياً في الترويج للاختراع وإيصاله إلى الساحة الدولية. غير أن العلاقة بين الطرفين شهدت تحولاً جذرياً بعد الوفاة المفاجئة لغروندونا، ثم استقالة رئيس «فيفا» السابق سيب بلاتر عام 2015 على خلفية قضاياه القانونية.



وفي عام 2018، قرر المخترعان اللجوء إلى القضاء البرازيلي، متهمين «فيفا» بالاستيلاء على براءة اختراع البخاخ، والاستفادة من انتشار شركات منافسة وصفاها بأنها «مقلدة» للمنتج، فضلاً عن عدم الوفاء بوعود تجارية قيل إنها قُدمت لهما.



وبعد عامين، بدا أن «فيفا» حقق انتصاراً مهماً إثر صدور قرار يقضي بعدم قابلية تطبيق براءات الاختراع، لكن القضية شهدت منعطفاً مفاجئاً في عام 2021، عندما أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكماً لصالح هاينه ألمانيا وبابلو سيلفا. وأثيرت آنذاك تقديرات بشأن تعويضات مالية ضخمة قد تصل إلى 100 مليون دولار، من دون صدور تأكيد رسمي بهذا الشأن. وقال بابلو سيلفا في تصريحات لموقع «ذي أثلتيك» آنذاك: «خضنا هذه المواجهة بإمكانات محدودة جداً، وكانت معركة غير متكافئة، لكننا نجحنا في تحقيق انتصار تاريخي».