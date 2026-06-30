كأس العالم 2026 يشهد أرقاماً مذهلة في «قوة أداء اللاعبين»



كشف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026، المعتمد على تحليل البيانات والإحصاءات المتقدمة، عن تغييرات بارزة في ترتيب اللاعبين مع ختام منافسات دور المجموعات، إذ يقيس التصنيف مساهمات اللاعبين في الهجوم وصناعة اللعب والدفاع، ويرصد الأكثر تأثيراً في مجريات المباريات.



وتصدر الألماني دينيس أونداف تصنيف الهجوم بمتوسط 8.37 نقاط، والفرنسي مايكل أوليسه تصنيف صناعة اللعب بـ 8.02 نقاط، فيما جاء الكندي ديريك كورنيليوس في صدارة التصنيف الدفاعي بـ7.30 نقاط.



وشهدت الجولة الأخيرة من دور المجموعات قفزات كبيرة في التصنيف، بعد أن كانت القائمة قد رصدت سابقاً تقدم الإيفواريين نيكولاس بيبي وجويلا دوي، فيما برز حالياً الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي تقدم 332 مركزاً في تصنيف صناعة اللعب، بفضل تألقه أمام بنما، والفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي اقتحم قائمة أفضل عشرة مهاجمين بعد تسجيله ثلاثية في مرمى النرويج، بينما عزز الإسبانيان أيمريك لابورت ورودري حضورهما في التصنيف الدفاعي مع حفاظ إسبانيا على نظافة شباكها في جميع مباريات دور المجموعات.



وفي تصنيف الهجوم تقدم ديمبيلي إلى المركز السادس بعد تسجيله ثلاثية من ثلاث تسديدات على المرمى، محققاً 8.5 نقاط، كما قفز 96 مركزاً في صناعة اللعب، بفضل 12 تمريرة تقدمية.

وواصل السويسري يوهان مانزامبي، البالغ من العمر 20 عاماً، تألقه بإحراز 3 أهداف من 6 محاولات، إضافة إلى تمريرة حاسمة، لينال تقييماً بلغ 7.56 نقاط،

كما صعد بيلينغهام 52 مركزاً إلى المركز الرابع عشر في تصنيف الهجوم بعد تسجيله هدفاً وصناعته آخر أمام بنما، إلى جانب تقدمه الكبير في صناعة اللعب، فيما قفز البلجيكي ليوناردو تروسارد 141 مركزاً إلى المركز 49 بعد تسجيله هدفين في الفوز على نيوزيلندا 5-1، محققاً 8.3 نقاط.



وفي تصنيف صناعة اللعب واصل الفرنسي كيليان مبابي حضوره القوي رغم عدم التسجيل، إذ حصل على 8.6 نقاط، بفضل تمريرتين حاسمتين لديمبيلي، و31 تمريرة خلف المدافعين، ليتقدم 59 مركزاً إلى المركز الخامس، بينما دخل الكندي ناثان ساليبا قائمة العشرة الأوائل محتلاً المركز الثاني، بعدما سجل هدفاً وصنع هدفين، وأكمل 62 تمريرة صحيحة من أصل 65، بينها 20 تمريرة كاسرة للخطوط، كما تقدم البلجيكي جيريمي دوكو 52 مركزاً إلى المركز الثالث، مستفيداً من نجاحه في 10 مراوغات من أصل 23، وقيامه بـ7 تقدمات ناجحة بالكرة، في حين دخل الإنجليزي بوكايو ساكا المركز الثامن بعد صناعته هدفاً من ركلة ركنية أمام بنما، مع نجاحه في 8 تقدمات بالكرة، و7 مراوغات ناجحة من 9 محاولات.



وحقق ريان مينديز من الرأس الأخضر قفزة بلغت 206 مراكز بعد حصوله على 7.5 نقاط، بفضل 9 تمريرات تقدمية، و6 تقدمات بالكرة.



وفي التصنيف الدفاعي تقدم الإسباني أيمريك لابورت 33 مركزاً إلى المركز الثالث بعد حصوله على 8.1 نقاط إثر مساهمته في خروج منتخب بلاده بشباك نظيفة للمباراة الثالثة توالياً، مسجلاً 12 تشتيتاً للكرة، و6 اعتراضات، و9 تدخلات، و13 استعادة للكرة.



وصعد زميله رودري 21 مركزاً إلى المركز الثاني بعد حصوله على 8 نقاط، بفضل دوره المحوري في حماية خط الدفاع وقطع الهجمات، فيما ارتقى جواو باولو من الرأس الأخضر إلى المركز 23 بعد أداء دفاعي قوي، تضمن 4 اعتراضات، و4 صراعات هوائية ناجحة، ليواصل منتخب الرأس الأخضر حضوره الدفاعي المميز، إلى جانب زميله ديني بورغيس.