ميسي يواصل رحلة التفوق.. رونالدو «صفر» في الأناقة



مع وصول منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، إلى مراحلها الحاسمة، انتقلت المنافسة من أرضية الملعب إلى عالم الأناقة، بعدما قدم مصمم الأزياء الإيطالي الشهير غييرمو ماريوتو تقييماً لإطلالات اللاعبين والمدربين والجماهير، مطلقاً أحكاماً حادة ومثيرة للجدل.



وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، إلى أن ماريوتو أحد أبرز مصممي الأزياء في إيطاليا، إذ سبق أن صمم أزياء لعدد من الشخصيات العالمية، من بينها رافاييلا كارا وبيونسيه والبابا بنديكت السادس عشر، كما اشتهر بآرائه الصريحة خلال مشاركاته التلفزيونية.



قاع الترتيب



منح ماريوتو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صفراً من عشرة، معتبراً أن إطلالته كانت الأسوأ في البطولة، وقال: «هذه أسوأ إطلالة شاهدتها في كأس العالم». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي أعجبني هو الحقيبة، أما بقية الملابس، فهي من علامات تجارية فاخرة، لكنها تؤكد أن الذوق لا يشترى بالمال، وقيل إن قيمة ملابسه تتجاوز مليون دولار، لكن ذلك لا يعني شيئاً بالنسبة لي».



بساطة ميسي



في المقابل، منح ليونيل ميسي 8 من 10، مشيداً ببساطة اختياراته، وأوضح: «ميسي يملك الحق في ارتداء ما يشاء بعد كل ما حققه في مسيرته، وملابسه بسيطة ولا تتبع أحدث صيحات الموضة، لكنها تعكس شخصيته، والبساطة دائماً ما تكون خياراً ناجحاً، وعلى رونالدو أن يقتدي به».



ونال مدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي 8 من 10، بعدما وصفه ماريوتو بأنه «أنيق بطريقته الخاصة»، وقال: «يبدو كوالد العروس في حفل زفاف، أنيق ومرتب ويتمتع بأسلوبه الخاص، كما أنه يحافظ على لياقته ومظهره رغم تقدمه في السن، ويبدو أن وجوده في البرازيل أضفى عليه مزيداً من الحيوية».



خيارات كارثية



لم يسلم مدرب ألمانيا جوليان ناغلسمان، من الانتقادات، إذ حصل أيضاً على صفر من عشرة، وقال ماريوتو: «خياراته كارثية، إنه أصغر مدربي البطولة، لكن ذوقه لا يعكس ذلك، والقميص المخطط بشع، وحتى إطلالته السوداء بالكامل لم تنجح في إنقاذه».



ومنح مدرب باراغواي غوستافو ألفارو 9 من 10، معتبراً إياه المدرب الأكثر أناقة في البطولة، وأضاف: «أعجبتني التفاصيل الدقيقة في ملابسه، خصوصاً شعار الاتحاد الباراغواياني الذي يظهر دون مبالغة، إنه أنيق للغاية».

كما منح مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوتشيتينو 2 من 10، واصفاً إطلالته بأنها تفتقر إلى الأناقة، وأن تنسيق اللون الأزرق بالكامل لم يكن موفقاً.



الأسوأ بين المدربين



ووضع ماريوتو مدرب النمسا رالف رانغنيك، في ذيل القائمة بمنحه صفراً من عشرة، قائلاً: «إذا كان رونالدو أسوأ لاعب من حيث الأناقة، فإن رانغنيك هو أسوأ مدرب، ويحاول الظهور شاباً، لكن ملابسه الضيقة تبرز عيوباً كان من الأفضل إخفاؤها».



ونال مدرب أوروغواي مارسيلو بيلسا 8 من 10، بفضل اعتماده الملابس الرياضية المريحة التي تناسب شخصيته، وحصل مدرب الرأس الأخضر بوبيستا العلامة الكاملة 10 من 10، مشيداً ببساطة مظهره المكون من قميص أبيض وبنطال جينز، معتبراً أن الأناقة الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التكلف.



تقييم الجماهير



ولم يقتصر التقييم على الأشخاص، إذ منح منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 من 10 بفضل تصميم ملابسه المستوحى من جلد النمر، معتبراً أنه يعكس الهوية الوطنية للفريق، ووصفه بأنه «الأكثر أناقة في كأس العالم».

كما حصل مشجعو المكسيك على 10 من 10، بعدما أشاد ماريوتو بالألوان الزاهية وقبعات «السومبريرو» التقليدية، معتبراً أنهم أضفوا أجواء استثنائية على البطولة.

أما القميص الثاني لمنتخب أوروغواي، فحصل على 2 من 10، إذ رأى أنه محاولة غير موفقة لاستلهام شخصية «بلاك بانثر»، واصفاً التصميم بأنه «تقليد رخيص» لا يرقى إلى الفكرة الأصلية.