حصاد المونديال.. المغرب يزأر من جديد في ليلة تهاوي الكبار

في جولة مونديالية حبست الأنفاس، كان المغرب عنوانا للإصرار والأمل، بعدما واصل "أسود الأطلس" كتابة فصل جديد من حكايتهم الاستثنائية، متجاوزين عقبة هولندا بركلات الترجيح ليحجزوا مكانهم في ثمن نهائي كأس العالم 2026، ويؤكدوا أن إنجاز مونديال قطر لم يكن مجرد محطة عابرة، بل بداية لمسيرة جديدة من الطموح.

ولم يكن المنتخب المغربي وحده من عاش ليلة درامية، إذ احتاجت البرازيل إلى هدف قاتل لقلب تأخرها أمام اليابان وانتزاع بطاقة العبور، فيما دوّت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء ألمانيا على يد باراغواي بركلات الترجيح، لتتواصل الإثارة في مونديال أمريكا الشمالية الذي لا يعترف بالأسماء الكبيرة بقدر ما يكافئ من يصمد حتى اللحظة الأخيرة.

وفي اللقاء الأول، قلبت البرازيل بطلة العالم خمس مرات، الطاولة على اليابان في الوقت القاتل، وشقّت طريقها بصعوبة إلى دور الـ16 في مونديال أمريكا الشمالية 2026 لكرة القدم.

ورغم تأخرها بهدف كايشو سانو (29)، عاد منتخب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بهدفي كاسيميرو (56) والبديل غابريال مارتينيلي (90+5).

وضربت البرازيل موعدا في ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة النرويج وساحل العاج.

وفجّر منتخب الباراغواي أكبر مفاجآت كأس العالم 2026 لكرة القدم، بإقصائه نظيره الألماني أحد المرشحين للتتويج بالذهب، بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

افتتح خوليو إنسيسو التسجيل للباراغواي (42) وعادل كاي هافيرتس للألمان الذين كانوا أفضل في المباراة (54).

وفي ركلات الترجيح، أضاع من الجانب الألماني كلّ من هافيرتس والبديل نيكو فولتيماده وجوناثان تاه في ظل تألق الحارس أورلاندو خيل، فيما أضاع من الجانب الآخر البديلان أنتونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.

وتُعتبر الهزيمة هي الأولى لألمانيا بركلات الترجيح في مشاركاتها المونديالية، بعدما سبق لها العبور بنجاح أربع مرات من خلالها.

وتواجه الباراغواي في دور الـ16 الفائز من مواجهة فرنسا والسويد المقررة في إيست راذرفورد في نيوجيرزي.

وأطاح المنتخب المغربي، رابع النسخة الأخيرة، بنظيره الهولندي وبلغ ثمن النهائي عندما تغلب عليه 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في مدينة مونتيري المكسيكية.

وتصدى الحارس ياسين بونو للركلة الترجيحية الخامسة لكريسنسيو سامرفيل، قبل أن يسدد اسماعيل صيباري، هدافه في النسخة الحالية، الركلة الاخيرة بنجاح معلنا فوز أسود الأطلس.

وقلب المغرب الطاولة مرتين على هولندا، الأولى عندما تقدمت بهدف مهاجم ليفربول الإنجليزي كودي خاكبو (72)، حيث أدرك مدافع فولهام الإنجليزي عيسى ديوب التعادل برأسية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، والثانية في ركلات الترجيح حيث أهدر نائل العيناوي الركلة الاولى، قبل أن يحسمها المغرب في صالحه ويضرب موعدا السبت المقبل في هيوستن مع كندا.