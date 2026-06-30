تحليل | الثبات الذهني يقود المغرب إلى عبور صعب لثمن نهائي المونديال



تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوز درامي على المنتخب الهولندي 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة اتسمت بالتفاصيل التكتيكية الدقيقة والضغط الذهني العالي، ورغم أن «أسود الأطلس» كانوا الطرف الأكثر حضورًا وصناعةً للفرص طوال اللقاء، إلا أنهم اختاروا الطريق الأصعب للتأهل بإضاعة العديد من الفرص السهلة للتسجيل، ولعب «الثبات الذهني» دوره في قيادة المغرب إلى المرحلة الإقصائية التالية.



ونجح منتخب المغرب في الاستحواذ والتفوق في صناعة الفرص والتسديد، باعتماد منظومة لعب تعتمد على بناء هجومي منظم عبر محور مزدوج في الوسط، وضغط تدريجي في الثلث الأخير، وتفوق واضح في التحولات من الأطراف إلى العمق.



ولكن الإشكال الأساسي كان واضحًا في غياب الفعالية داخل منطقة الجزاء، حيث تحولت السيطرة إلى استحواذ غير حاسم، بسبب تألق حارس هولندا في اللحظات الأولى، ثم سوء اللمسة الأخيرة في مراحل متقدمة.



وفي المقابل، ورغم التراجع الكبير في الاستحواذ، نجح المنتخب الهولندي في تسجيل هدفه من واحدة من لحظاته القليلة المنظمة عبر كودي جاكبو، في نموذج كلاسيكي للمنتخب الذي يراهن على الانضباط الدفاعي في العمق، والانتقال السريع للهجوم عند امتلاك الكرة، واستغلال المساحات خلف الظهيرين.



ولكن الفريق عانى بوضوح من انخفاض عدد التسديدات على المرمى، وغياب الاستمرارية الهجومية، وعانى أمام الضغط المغربي الذي أجبره على التراجع معظم الوقت.



ثم جاءت ركلات الترجيح التي كانت امتدادًا مباشرًا لسيناريو المباراة الذهني، حيث تحولت إلى اختبار أعصاب أكثر من كونها مهارة فنية، وأهدرت هولندا ركلتين عبر كليمنت تيمبر وكلايفرت، بالإضافة لتصدٍ حاسم من حارس المغرب ياسين بونو، لتسديدة سومرفيل.



أما المنتخب المغربي، فكادت ركلة أشرف حكيمي المرتدة بالقائم أن تحسم كل شيء للهولنديين، ولكن المغرب تجاوز الأمر، ونجح في تجاوز الصراع النفسي والضغط، وتفوقت في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.



أما الحارس المغربي ياسين بونو، فكان تأثيره واضحًا في المباراة بتدخلات حاسمة في الوقت الأصلي، وتصد مباشر في ركلات الترجيح، وحضور ذهني منح زملاءه أفضلية نفسية، وهو ما يعيد تأكيد دور الحارس في المباريات الإقصائية كعنصر ترجيح لا يظهر دائمًا في الإحصائيات التقليدية.



وفي النهاية، خرج منتخب المغرب من هذه المباراة برسالة مزدوجة، وهي أنه فريق قادر على فرض أسلوبه أمام كبار أوروبا، لكنه بحاجة إلى تطوير إنهاء الهجمة إذا أراد تحويل السيطرة إلى تفوق حاسم قبل الوصول إلى ركلات الحظ.