زوجة قائد منتخب السويد تتعرض لموقف طريف في المونديال



سقطت زوجة فيكتور لينديلوف، قائد منتخب السويد، من على ثور آلي، وذلك في الوقت الذي يشارك فيه زوجها بمنافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في أمريكا والمكسيك وكندا.



ونشرت مايا نيلسون لينديلوف مقطع فيديو عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام» ، يظهرها وهي تسقط من على الثور الآلي أثناء مباراة منتخب السويد في تكساس الأمريكية خلال كأس العالم.



وقال ليندلوف، قائد السويد قبل مواجهة فريقه مع فرنسا في دور الـ32 ببطولة كأس العالم الأربعاء: «لقد أرسلت لي الفيديو كان ممتعا، سيكون من الرائع أن أجرب الأمر بنفسي».



تزوجت مايا، من فيكتور عام 2018، عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و في الفيديو الذي تبلغ مدته 59 ثانية، تصعد مايا أولاً إلى الثور وهي تتراجع للخلف، ثم تنزل لتتشاور مع أصدقائها قبل أن تعود للصعود مجددا وتتشبث به لبعض الوقت قبل أن تسقط على ظهرها.



وقال لينديلوف مازحا، إنه مستعد لتحقيق «إنجاز مماثل لإنجازها». وأضاف: «يبدو الأمر صعباً، لكنني مستعد للتحدي».