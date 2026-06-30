مونديال 2026.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء 30 يونيو وفجر غد الأربعاء 1 يوليو، مع إقامة ثلاث مواجهات مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32، حيث تدخل المنتخبات مرحلة الحسم التي لا تقبل سوى الفوز من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.

وتخطف القمة الأوروبية بين فرنسا والسويد الأنظار، بينما تسعى ساحل العاج لتجاوز عقبة النرويج في مواجهة قوية، فيما يلتقي منتخب المكسيك مع الإكوادور في صراع لاتيني مفتوح على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وتترقب الجماهير مباريات الليلة في ظل ارتفاع مستوى المنافسة ودخول البطولة في مراحلها الأكثر إثارة.

مواعيد مباريات اليوم في مونديال 2026 (بتوقيت الإمارات)

ساحل العاج × النرويج Ivory Coast × Norway

الموعد: الثلاثاء 30 يونيو، الساعة 9:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports Max 1.

فرنسا × السويد France × Sweden

الموعد: الأربعاء 1 يوليو، الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

القناة الناقلة: beIN Sports Max 2.

المكسيك × الإكوادور Mexico × Ecuador

الموعد: الأربعاء 1 يوليو، الساعة 5:00 صباحًا.

القناة الناقلة: beIN Sports Max 1.

وتُعد مباريات دور الـ32 محطة مفصلية في مشوار المنتخبات المشاركة، إذ يسعى كل فريق إلى حجز مكانه بين أفضل 16 منتخبا في العالم، وسط توقعات بمواجهات قوية ومنافسة شرسة على بطاقات العبور إلى الدور المقبل.