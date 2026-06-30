«عقدة أوروبية» تحرم منتخب باراغواي من فرحة الإنجاز التاريخي



فجر منتخب باراغواي واحدة من أبرز مفاجآت كأس العالم 2026، بعدما حجز مقعده في دور الـ16 بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وينتظر منتخب باراغواي الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، المقررة على ملعب نيويورك-نيوجيرسي، لتحديد منافسه في دور الـ16، ووفقاً للتوقعات، تبدو فرنسا المرشح الأوفر حظاً للتأهل، إذ تبلغ نسبة فوزها 75%، مقابل 15% للسويد.



وسبق لباراغواي مواجهة فرنسا مرتين في كأس العالم، وخسر المباراتين، الأولى بنتيجة 3-7 في دور المجموعات عام 1958، والثانية 0-1 في دور الـ16 من مونديال 1998، الذي توجت فرنسا بلقبه لاحقاً.



أما أمام السويد، فالتقى المنتخبان مرتين أيضاً، حيث تعادلا 2-2 في دور المجموعات بكأس العالم 1950، قبل أن تفوز السويد 1-0 في دور المجموعات من نسخة 2006.



وشهدت مباراة باراغواي وألمانيا تألق الحارس أورلاندو جيل، الذي تحول إلى بطل قومي بفضل تصدياته الحاسمة.



ويعيش أورلاندو جيل، البالغ من العمر 26 عاماً، أفضل فترات مسيرته الاحترافية، ويحرس مرمى نادي سان لورينزو الأرجنتيني منذ انضمامه إليه عام 2024، حيث فرض نفسه حارساً أساسياً، ليحجز لاحقاً مكانه في تشكيلة منتخب باراغواي المتأهل إلى كأس العالم 2026.



وولد جيل في 11 يونيو 2000، بمدينة سان لورينزو في باراغواي، ويبلغ طوله 1.99 متر، ويتميز بقوته في التعامل مع الكرات الهوائية وسرعة ردود أفعاله بين القائمين.



وبدأ مشواره الكروي في صفوف نادي سبورتيفو سان لورينزو الباراغواياني، قبل أن ينتقل إلى الدوري الأرجنتيني، حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف سان لورينزو.



وخلال مواجهة ألمانيا، حافظ جيل على آمال منتخب بلاده بتصديات مؤثرة طوال 120 دقيقة، قبل أن يتألق في ركلات الترجيح ويتصدى لركلتي ترجيح، ليقود باراغواي إلى دور الـ16 ويعزز مكانته كأحد أبرز حراس المرمى الصاعدين في أمريكا الجنوبية.



ويعد التأهل الحالي خامس وصول لباراغواي إلى دور الـ16 في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعد نسخ 1986 و1998 و2002 و2010، لتواصل كتابة فصل جديد في تاريخها المونديالي.