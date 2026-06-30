هافيرتز يدخل التاريخ والماكينات تودع بمرارة

فجّر منتخب باراغواي كبرى مفاجآت نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أقصى عملاق الكرة الأوروبية وصاحب الأرقام القياسية الهجومية، منتخب ألمانيا، من دور الـ32 للبطولة، إثر الفوز عليه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في الموقعة المثيرة التي احتضنها ملعب "جيليت" في بوسطن وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتضرب باراغواي موعداً مرتقباً في دور الستة عشر مع الفائز من مواجهة السويد وفرنسا.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى التي تذهب إلى الأشواط الإضافية في النسخة الحالية من المونديال بعد صمود تكتيكي لافت من الجانبين، شهد احتفالاً تاريخياً لمنتخب باراغواي بتسجيل أول هدف في تاريخه بالأدوار الإقصائية للمونديال، مقصياً بذلك الماكينات الألمانية التي غادرت البطولة رغم تزعمها صدارة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في مونديال 2026 برصيد 11 هدفاً، متفوقة على هولندا وفرنسا اللتين تملكان 10 أهداف.

وعلى الرغم من الوداع المرير، دوّن المهاجم الألماني كاي هافيرتز اسمه في سجلات الماكينات الذهبية بعدما أصبح أول لاعب ألماني يسجل 5 أهداف في أول 6 مباريات له بكأس العالم منذ الإنجاز ذاته الذي حققه الأسطورة توماس مولر في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وفي المقابل، عمقت المباراة العقدة الدفاعية لألمانيا التي تواصل فشلها في الخروج بشباك نظيفة طوال 7 مباريات متتالية امتدت عبر ثلاث نسخ من كأس العالم؛ حيث يعود آخر "كلين شيت" للمنتخب الألماني إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 عندما توج باللقب على حساب الأرجنتين بهدف نظيف، قبل أن تدخل الشباك الألمانية في نفق مظلم شهد توديع الماكينات المبكر من الدور الأول في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، ليتكرر الفشل الدفاعي مجدداً في بوسطن ويضع حداً لطموحات الألمان في استعادة العرش العالمي مبكراً.