نيمار يسخر من توقع خروج البرازيل أمام اليابان

سخر قائد المنتخب البرازيلي نيمار من توقع خبير اقتصادي رجح خروج منتخب «السيليساو» أمام اليابان في دور الـ32 من مونديال 2026 لكرة القدم، موجهاً له رسالة مقتضبة قال فيها: «حاول مرة أخرى في كأس العالم المقبلة».

وبلغت البرازيل الدور الـ16 بعدما قلبت تأخرها أمام اليابان إلى فوز 2-1 في هيوستن.

وكان يواكيم كليمنت، الخبير الاقتصادي الذي توقع بدقة الفائزين بالنسخ الثلاث الماضية من كأس العالم (ألمانيا 2014، وفرنسا 2018، والأرجنتين 2022)، قد رجح مواجهة البرازيل لليابان في دور الـ32 وخسارتها أمام المنتخب الآسيوي.

واعتبر كليمنت أن اليابان ستكون صاحبة أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم، اعتماداً على نموذج اقتصادي يدمج بين عوامل غير تقليدية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعداد السكان، ومتوسط درجة الحرارة، وأفضلية الأرض، ونقاط تصنيف «فيفا»، بالإضافة إلى عامل الحظ.

وأشار تقرير الخبير إلى أن اليابان تمتلك سجلاً قوياً أمام المنتخبات الكبرى في الفترة الأخيرة، بما في ذلك فوزها السابق على ألمانيا، وانتصارها على البرازيل 3-2 في مباراة ودية أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكتب نيمار، الذي لم يشارك في المباراة واكتفى بالدخول بديلاً في الفوز على اسكتلندا 3-0، عبر حسابه على منصة «إكس»: «السيد يواكيم كليمنت... حاول مرة أخرى في كأس العالم المقبلة».

ولاقى منشور هداف البرازيل التاريخي تفاعلاً كبيراً على منصة «إكس»، بين ساخر من توقعات الخبير الاقتصادي ومنتقد لنيمار نفسه، الذي استدعاه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى نهائيات أمريكا الشمالية رغم إصابته.