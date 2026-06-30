أنشيلوتي عن عدم إشراك نيمار: كنت أحتفظ به للأشواط الإضافية

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سبب عدم الدفع بالنجم نيمار خلال فوز البرازيل على اليابان في الدور الثاني من كأس العالم، مؤكداً أنه كان يخطط لإشراك قائد المنتخب في حال امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسم غابرييل مارتينيلي المواجهة في الدقيقة 95.



وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: كنا ننتظر نيمار للأشواط الإضافية، تحدثت معه، وكان سيدخل في الدقيقة 60 أو 65، لكننا عدنا في النتيجة ولم أرغب في تغيير التنظيم لأن الفريق كان يسيطر على المباراة.



وخلال الشوط الثاني، بدأ نيمار عمليات الإحماء على جانب الملعب، فيما تعالت هتافات الجماهير باسمه في المدرجات عند الدقيقة 25. وبعد لحظات، قرر أنشيلوتي إيقاف إحماء النجم البرازيلي والإبقاء على بقية اللاعبين، بينما كان المنتخب البرازيلي متأخراً في النتيجة مع نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، نجح كاسيميرو في إدراك التعادل، قبل أن يوقع مارتينيلي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليقود البرازيل إلى ثمن النهائي، حيث ستواجه النرويج أو ساحل العاج.



وأشاد أنشيلوتي بعمق تشكيلته قائلاً: لدينا الكثير من الخيارات، سواء على مقاعد البدلاء أو في الملعب، ومن الجيد أن اللاعبين يقدمون مستويات فردية عالية. يجب أن نُقدّر ذلك. كانت مباراة صعبة جداً، واليابان ليست فريقاً سهلاً، إنها منظمة وشديدة الإيقاع.