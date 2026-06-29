لاعب منتخب هولندا يعلنها مدوية: قلبي مع المغرب



أشعل إبراهيم أفيلاي، لاعب منتخب هولندا وبرشلونة الإسباني سابقاً، جدلاً واسعاً في الأوساط بإعلان مباشر وصريح عن دعمه للمنتخب المغربي قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 فجر الثلاثاء.



وجاء رد أفيلاي حاسماً في مقابلة مع تلفزيون هولندي، عن رأيه في المباراة على خلفية جنسيته الهولندية وأصوله المغربية، موضحاً أنه يدعم منتخب «أسود الأطلس» في المباراة المنتظرة وقال: «في هذه المواجهة قلبي مع المغرب». مبيناً أن جذوره المغربية وعائلته الممتدة في المغرب تجعلانه يشعر بارتباط عاطفي خاص بمنتخب «أسود الأطلس».



ويعد أفيلاي أحد أبرز اللاعبين من أصحاب الأصول المغربية الذين مثلوا منتخب هولندا، في السابق، حيث خاض 53 مباراة دولية مع «الطواحين» وأحرز خلالها 7 أهداف، كما لعب لأندية كبيرة، أبرزها أيندهوفن وبرشلونة وشالكه وستوك سيتي، وشارك مع هولندا في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.



وتسببت تصريحات اللاعب السابق في إثارة الجدل داخل هولندا، وأحدثت ردود أفعال قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن موقفه غريب نظراً لأنه دافع عن ألوان المنتخب الهولندي طوال مسيرته الدولية، بينما رأى آخرون أنه يمتلك الحق في التعبير عن انتمائه العائلي وأن يعود إلى جذوره في مثل هذه المواجهات.